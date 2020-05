Ante Budimir: "Contra el Barça lo podemos hacer mucho mejor que en la primera vuelta"

Ni siquiera hay una fecha fijada para el partido, pero el Mallorca tiene muchas ganas de medirse al Barcelona de Messi. Ante Budimir, autor de dos goles en el partido de la primera vuelta, está convencido de que pueden plantear mucha más resistencia en Son Moix en el duelo que marcará su regreso a la competición. La derrota ante el actual líder de la Primera División en el Camp Nou es de las que duelen (5-2). "Creo que lo podemos hacer mucho mejor que en la primera vuelta. Hay que mirar hacia delante", afirma con ambición en una entrevista concedida a los medios del club. El delantero, máximo anotador de los bermellones con ocho goles, no oculta su ilusión por volver a medirse a los Messi, Piqué y compañía sin tener en cuenta la mala experiencia anterior. "Parece que hace mucho de eso y en realidad es mejor porque ya forma parte del pasado. Será un partido nuevo, diferente, y hemos de olvidar también el resultado que tuvimos allí", insistió.

LaLiga está pendiente de que Sanidad permita que se reanude una competición que se detuvo de golpe en la jornada veintisiete por el coronavirus. Todo apunta a que será el fin de semana del 13 y 14 de junio, según el presidente del organismo, Javier Tebas. Lo que es seguro es que los bermellones se están preparando a conciencia. "El primer día que llegué a Son Bibiloni fue un espectáculo. Volver a ver el césped, tocar el balón, estar con los compañeros, fue fantástico. Es verdad que es un poco raro el tener cada uno su balón, pero hay que adaptarse", confiesa el croata después de haber completado cinco sesiones tras los casi dos meses de confinamiento.

Budimir quiere recuperar las sensaciones que solo le da saltar al césped y competir. "Marcar goles es una de las cosas del fútbol que echo de menos, pero también extraño muchas otras cosas. Ponerte la camiseta de tu equipo, jugar en Son Moix con mis compañeros. Está claro que como delantero también echo de menos celebrar un gol", explica.

El jugador de Zenica ha sacado partido a la cuarentena y lo ha aprovechado para entrenar y ponerse al día con su carrera universitaria. Está estudiando a distancia la carrera de Económicas y hace unos días aprobó dos exámenes. "Fueron mis hermanas mayores las que me animaron a estudiarla. Ellas la estaban haciendo y me dijeron que me iban a ayudar. Me dieron esa confianza y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta aprender cosas nuevas y no relajarme. Compaginarlo con el fútbol profesional no es fácil para poder terminar los estudios en tiempo y forma. Las reglas en la universidad de Croacia en la que estudio son muy duras y tienes que hacer los exámenes de manera presencial. Pero una de las pocas cosas buenas del coronavirus es que ahora se pueden hacer 'online'. El otro día hice dos y los aprobé", desveló antes de hacer una broma sobre el control que tiene sobre todos los asuntos el técnico del Mallorca. "Y que no se preocupe Vicente Moreno que no le voy a pedir permiso para ausentarme el día del Barcelona para hacer exámenes. Tengo tiempo de todo", aseguró con una sonrisa.