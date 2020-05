Los socios del Mallorca esperan que se les compense en el abono de la próxima temporada

"Espero un detalle del Mallorca para la próxima temporada. Llevo veintiséis años de socio y no quiero que me devuelva ni un euro, pero sí espero que nos lo compensen de alguna manera". Esta es la opinión de Alberto Benito, abonado 788 del club bermellón, aunque podría ser la de la mayoría de los consultados por este diario.

El hecho de que los fieles -más de dieciséis mil este curso- no puedan asistir a los cinco encuentros que quedan por disputarse en Son Moix -uno de ellos ante el Barcelona de Messi-, a pesar de haber pagado su carnet el pasado verano, pone sobre la mesa el debate acerca de qué medida debería seguir el Mallorca para ser lo más justo posible. El Getafe ya ha anunciado que los socios de esta temporada renovarán sin coste alguno para la siguiente, mientras que la Real Sociedad ha preferido devolver el 20 por ciento del dinero a cada aficionado que pasó por taquilla.

En la planta noble del estadio palmesano están estudiando todas las posibilidades. "Estamos trabajando en ello", aseguró hace unos días el nuevo CEO de operaciones comerciales de la entidad, Alfonso Díaz. Y es cierto. "Ya se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos opinión", desvela Sebastià Oliver, presidente del Moviment Mallorquinista. "Entenderé cualquier decisión que tome el club. En mi familia nos haremos socios igualmente hagan lo que hagan, aunque algunas personas pueden tener dificultades y necesitar el dinero", explica. Su homólogo en la Unió de Penyes Mallorquinistes, Toni Vallespir, va un poco más allá. "Es cierto que nos ha pedido el club una reunión por videoconferencia", dice satisfecho en primesa instancia. "Creo que debería tener un detalle, sobre todo con los que han estado en los últimos años, no solo en Primera", cuenta el representante de una agrupación que reúne treinta y nueve peñas y más de cuatro mil abonados 'barralets'.

Por su parte, Andreu Sierra, socio 704, ve con buenos ojos que el Mallorca "compense de alguna manera" a los aficionados. "La Ley avala que devuelva parte del dinero, pero yo estaría de acuerdo en que nos hicieran un descuento la próxima temporada, con eso sería suficiente", indica.

Joan Miquel Balaguer está de acuerdo. "No quiero perjudicar al club con lo de devolver el dinero, pero sí que estaría bien que nos hiciera un buen descuento, aunque si hasta 2021 no podremos ir a Son Moix no sé cómo lo solucionarán", reflexiona el socio 1.070. Alberto Cruz es de la misma opinión y añade una petición. "Con una rebaja ya estaría bien, aunque creo que podrían aprovechar este tiempo para arreglar los asientos, que el mío lleva roto dos años, y solucionar las goteras. Casi prefiero eso que el hecho de que me bajen el coste del carnet", reclama el abonado 552.

Miquel Horrach, por su parte, es el que se muestra más contundente. "El club debe ofrecer la posibilidad de que haya un reembolso inmediato de forma proporcional al socio si este lo pide o un descuento para el próximo abono de todos los partidos que no podremos ver en el campo", expresa antes de acabar su argumentación. "El Mallorca y todos los equipos van a cobrar íntegro el importe de las televisiones. Por esto de ningún modo quiero que se queden con mi dinero sin compensación, ya que yo no habré disfrutado del espectáculo habiendo pagado", destaca el socio 1.259.

No obstante, hay opiniones alejadas de esta última. "Hay gente que tiene su derecho a pedir el dinero porque con lo del coronavirus ha quedado muy tocada económicamente, pero soy de los que prefiere que se destinen a la Fundació o a un tema benéfico", resalta el popular Pep Lladó, más conocido como 'Es Berro', abonado 469.

Jorge Chacártegui mantiene la misma idea. "Es una buena oportunidad para ser solidarios y que ese dinero se dedique a la gente más vulnerable o a la misma Fundació del club. Por ejemplo, que se le puedan dar balones o una camiseta a un niño de una familia necesitada", comenta este veterano mallorquinista, con el carnet número 203.

El profesor de Primaria David Roig firmaría también esas palabras. "Es que me gustaría que sedestinara el dinero a temas sociales, yo no quiero que me lo devuelvan porque el club tampoco tiene culpa de lo que ha pasado con lo de la Covid-19 y entiendo que se plantee qué debe hacer. Yo igualmente seré socio hasta que me muera", aclara orgulloso. La pelota ahora está en el tejado del Mallorca. Es su decisión.