Dani Pastor: "El Mallorca no partirá de cero, esto no es una pretemporada"

Dani Pastor, preparador físico del Real Mallorca, pronostica una "densidad competitiva brutal" si se reanuda LaLiga tras dos meses de parón por la pandemia del coronavirus. "Muchos equipos no van a estar preparados para esta situación (sin competir) porque es muy atípica, y más en nuestro caso, que no estamos acostumbrados a jugar entre semana partidos de la Copa del Rey o de competiciones europeas", dijo Pastor, refiriéndose a la posibilidad de que los once encuentros que resten se jueguen cada tres días.

En declaraciones realizadas a través de videoconferencia, el preparador físico mallorquinista explicó el método de trabajo desarrollado por los futbolistas durante el confinamiento en sus respectivos domicilios. "Ha sido muy sistemático, intentando modular las cargas de trabajo en función de lo que el jugador ya tiene asimilado; no hemos parado, pero es evidente que nos vamos a encontrar con situaciones de gestos deportivos (contacto con el balón, el uso de las botas, esfuerzo grupal, entre otros) que se han perdido. Es un escenario donde no nos hemos movido nunca y no podemos ponernos la venda en los ojos y saber que esa pérdida del gesto deportivo puede causar algún tipo de problema", señaló.

Pastor admitió que la posibilidad de que se produzcan lesiones la están "contemplando" junto al técnico Vicente Moreno en el regreso a la actividad a partir de este sábado con entrenamientos individuales, aunque negó que la plantilla vaya a iniciar "una pretemporada". "Hemos trabajado el físico pero no quiero apartar lo físico de lo futbolístico porque van de la mano. En todo caso no es una pretemporada porque venimos de siete meses de trabajo en grupo, algo que no ocurre cuando iniciamos una pretemporada", indicó.

Con respecto al posible temor a los roces, al choque y a los contagios que pueden albergar algunos futbolistas, Pastor insistió en que se debe "esperar" a la evolución de la crisis sanitaria y las medidas que se adoptan una vez que se haga oficial la vuelta a los campos de fútbol. "Todo eso condiciona, los saques de córner, los roces en el área y respirando uno muy cerca de otro, más aún si está nos da cosa bajar la basura. Hay un margen de tiempo y ya veremos lo que pasa".

Pastor también explicó que durante el trabajo inicial de los jugadores en sus domicilios "saltó la alarma" al comprobar los aspectos psicológicos de cada uno de ellos. "Saltó la alarma porque (con Moreno) no estábamos contentos lo que reflejaban los vídeos, ya sea por el descontrol horario, el hecho de acostarse tarde y las comidas a deshoras. Marcamos un horario de trabajo semanal y entrenamientos por videollamadas, y vimos que esa interacción, las bromas y el hecho de verse acompañados, la carga de trabajo volvió a revelar intensidad alta y un ritmo cardíaco adecuado. Cualquier 'bajón' que pudo tener algún jugador lo solucionó la comunicación directa", destacó.

Según el preparador físico del Mallorca si se reanuda LaLiga en la jornada 28 ante el FC Barcelona en el estadio Son Moix el equipo "no partirá de cero" porque "tenemos un grupo muy adaptado a las exigencias que imprime Vicente (Moreno)". "Hemos completado dos meses muy buenos, sin pausas, así que no partiremos de cero, aunque tendremos que flexibilizar las cargas de trabajo y adaptarnos a las circunstancias, teniendo en cuenta de que el equipo había alcanzado la velocidad de crucero cuando se interrumpió la Liga", remarcó Dani Pastor.