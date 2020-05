Pablo Ortells: "El Mallorca tiene mucho margen de mejora"

La nueva hoja de ruta del Real Mallorca pasa por dos figuras: Pablo Ortells en el área deportiva y Alfonso Díaz en la institucional. El primero ha sido presentado hoy oficialmente por el club y ha reconocido que "ve mucho margen de mejora" en un "proyecto que le llena de ilusión". El segundo, quien había asumido de forma interina la dirección ejecutiva de la entidad, ha sido ratificado en su cargo y se convierte de forma permanente en el nuevo CEO del club, en sustitución de Maheta Molango.

Pablo Ortells ha presentado ante la prensa, en una videoconferencia en la que también estaba presente el presidente de la institución Andy Kohlberg, su hoja de ruta a partir de ahora al frente de la secretaría técnica del Real Mallorca. El nuevo director deportivo ha ratificado a Javi Recio en su equipo de trabajo y ha reconocido que ya llevan unos días trabajando en dos posibles planes, dependiendo de si el equipo mantiene la categoría o acaba descendiendo a Segunda División.

"Se hace difícil intentar gestionar las cosas dadas las circunstancias que tenemos hoy en día. Estos primero días hemos tenido ya contacto con la gente y hemos querido conocer sus inquietudes. Queremos estar Primera, vamos a luchar las jornadas que quedan por estar ahí y trabajamos para ello, pero si finalmente el equipo baja, evidentemente también tendremos un plan para Segunda. Nuestra labor es tratar de tener todos los escenarios previstos", ha señalado.

"La parte de la estructura deportiva es algo que vamos a ir creando con toda la naturalidad del mundo. Queremos darle a la dirección deportiva una estructura sólida y desarrollar una metodología de trabajo y funcionamiento en equipo cuyo objetivo sea dar lo máximo para el Mallorca. Javi Recio va a formar parte de esta estructura, va a seguir en el club y estará dentro de la secretaría técnica, sobre todo en la captación de jugadores. Necesito ver qué me puede aportar la gente y en función de eso iremos tomando las decisiones adecuadas", ha indicado sobre el papel que jugada el exdirector deportivo del club.

Portells también ha hablado de la cantera bermellona y de la importancia que le da, dado su pasado en un club como el Villarreal, donde se mima mucho al fútbol base: "Cada club es un mundo y esto no es un copiar y pegar. Es un trabajo de tiempo y de encontrar las personas adecuadas para este proyecto. Si vengo aquí es porque pienso que se puede hacer algo bonito. El Mallorca es un club que tiene mucho margen de mejora, es un club histórico de la liga española. No sé si copiaremos o no algo del modelo que hemos llevado en Villarreal, pero venimos con la idea de hacer este club más grande".

El nuevo secretario técnico no ha evitado las preguntas incómodas y también ha intentado mojarse en temas más candentes como la renovación de Antonio Raíllo o Dani Rodríguez, estancadas desde hace tiempo: "Son dos situaciones que están ahí y que las vamos a tratar. Todavía no he hablado con los jugadores, pero seguramente serán de las primeras cosas que hagamos. Si están más o menos estancadas o no ya me lo irán comentando y me pondré al día".

Por su parte, Alfonso Díaz ha sido ratificado por Andy Kohlberg como nuevo CEO de Operaciones Comerciales del Real Mallorca, un puesto que ya ostentaba de forma provisional desde que el pasado 11 de febrero la propiedad americana despidiera al antiguo consejero delegado. "Agradezco al consejo de administración el apoyo y confianza que han puesto en mí. Se trata de una estructura muy sólida y espero que todo vaya bien y que solo sean los cimientos para la creación de un gran club", ha indicado Díaz.

El nuevo CEO del club también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Mallorca devuelva parte del dinero a los socios del club, si finalmente no se disputan los partidos que quedan o estos de juegan a puerta cerrada: "Nosotros a nivel de club ahora mismo estamos centrados en poder volver a entrenar, pero vamos trabajando paso a paso con el nuevo horizonte que tenemos por delante. Tenemos que esperar primero para saber qué va a ocurrir, si va a haber Liga o si no la va a haber, pero en cualquier caso, se estudian todas las posibilidades para que no haya ningún problema. Estamos trabajando en ello".