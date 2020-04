Lago Junior: "Quiero volver a competir y a entrenar, pero lo primero es la salud"

"No soy nadie para decir lo que hay que hacer pero, para mí, con lo que pasa en el país, me parece pronto para volver", señaló Lago Junior, futbolista del Mallorca ante el regreso a los entrenamientos en cuanto el Gobierno levante el estado de alarma. "Me encanta mi trabajo y quiero volver a competir y a entrenar, pero lo primero es la salud", sentenció.

"Si voy a un partido o a un entrenamiento y contagiase a mi mujer o a mi niña no me lo perdonaría en la vida. Mi mujer es una persona de riesgo, ya que tiene asma, y no me lo perdonaría", agregó el delantero bermellón en declaraciones al programa 'Elpartidazo' de Movistar.

"Si sabemos que contra quienes nos enfrentamos el fin de semana no tienen el coronavirus, estaremos más tranquilos; eso está claro que es una buena opción", señaló el costamarfileño, que también algunas de sus dudas: "Nos vamos por ejemplo a jugar a Barcelona o Madrid los partidos que nos quedan. Estás viajando de aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión y de hotel en hotel. Eso puede ser un riesgo".