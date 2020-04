Luka: "El Mallorca nos manda rutinas y retos, como hacer jueguitos con el papel higiénico"

El mallorquinista Luka Romero ha sido esta semana protagonista en la web oficial de la AFA (la federación de fútbol de Argentina), en la que el internacional sub-15 ha explicado cómo está pasando la cuarentena y su ilusión por dar el salto al seleccionado sub-17 de la albiceleste.

Luka, que se incorporó al Mallorca con diez años procedente de Eivissa, tiene ahora 16 y juega con los juveniles del conjunto bermellón, "una de las canteras más importantes de España", según señala el futbolista, a quien el confinamiento le ha impedido debutar con la sub-17 de Argentina: "El seleccionador Bernardo Romeo me había dicho que querían contar conmigo en un torneo en Francia (Montaigú) en abril, pero se suspendió por la pandemia.Me dijeron que habrá amistosos más adelante, cuando esto pase".

Durante este tiempo, el Mallorca está pendiente de él y del resto de sus compañeros de la cantera, según relata: "El club nos manda rutinas para cada día y también nos manda bastantes retos como hacer jueguitos con el papel higiénico y muchas cosas más. Esa parte didáctica está buena".

El mediapunta zurdo está viviendo la cuarentena "en familia". "Con mi papá, mi mamá y mi hermano mellizo", dice, y añade: "Me costó acostumbrarme a la cuarentena, porque dejas de hacer las cosas que antes hacías en forma cotidiana, como ir a entrenar o al colegio, pero después de un par de días la mente y también tu cuerpo se adaptan".

"Al principio no se tomó verdadera conciencia, pero al ver que se sumaban los casos positivos de Covid-19, la gente se empezó a preocupar y a entender que quedarse en casa era la única solución viable. Como suele pasar, cuando los efectos se hacen evidentes la sociedad responde. Entendemos que las medidas que toman las autoridades son por el bien común, por eso las respetamos y recomendamos", relata Luka, que no se aburre: "Me gusta mirar partidos históricos de fútbol en Youtube. Pero lo que más me gusta fuera del fútbol es jugar a la Play".