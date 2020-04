Budimir: "No elegí el tenis porque me gusta estar en grupo"

Ante Budimir echa de menos a sus compañeros. "Elegí el fútbol porque es un deporte en equipo", afirma el delantero, máximo goleador del Mallorca con nueve dianas, en una entrevista para Play Red, canal de podcast del club.

Desde su confinamiento por el coronavirus, Budimir detalla cómo se siente en estos momentos de lucha contra la Covid-19: "Extrañas a la gente y extrañas a tus compañeros. Estoy haciendo mucho trabajo individual y lo intento disfrutar pero les echo de menos, añoro pasar tiempo con ellos. Quizás sea esta la razón por la que no elegí el tenis, me gusta estar en grupo y la interacción que tenemos. Ahora tenemos sesiones grupales con una aplicación de tele-trabajo y nos sentimos más cerca". Sobre la interrupción de la competición, Budimir también transmite sus sentimientos: "Echo de menos el fútbol, pero entiendo que esta es una situación global y es mucho más grande que el fútbol. Esta es nuestra vida, y cuando salimos al campo frente a un estadio lleno con el apoyo de los aficionados será muy emotivo, estoy ansioso por eso".

Ante esta situación de cuarentena, Budimir ha encontrado formas innovadoras para mejorar su estilo de juego: "Tienes que trabajar y tienes que ser fuerte en el día a día. En el campo todo es más fácil si te cuidas en todos los aspectos de tu vida diaria. Sin embargo, ahora se pueden hacer otras cosas como la preparación mental y repasar los partidos jugados hasta el momento. Este análisis de mis partidos me permiten ver lo que he hecho bien y lo que no para mejorar y complementar lo que me ha faltado.

Aunque la convivencia en el vestuario es de suma importancia para Budimir, el delantero ha quedado impresionado por la forma con la que la sociedad se ha unido frente a una pandemia global: "Quiero dar un fuerte abrazo y enviar mi agradecimiento a todas aquellas personas que están en primera línea trabajando y no piensan en sí mismos sino en los demás. Es una enfermedad que está matando personas, por lo que están poniendo sus vidas en riesgo por nosotros y para la salud de la comunidad. Esto es algo que realmente aprecio y todos aprecian.

Ante Budimir es todo un ídolo para la afición, a quien envía un mensaje de ánimo: "Hasta la suspensión de la competición ellos han sido nuestro jugador número 12. Ahora estamos haciendo todo lo posible para mantenernos en forma y estar listos para cuando regrese La Liga".

Budimir es el máximo exponente de jugador de equipo, pese a que sus números como goleador (con 9 dianas es el máximo anotador del equipo) pueden etiquetarle como un 'killer' que solo mira a la portería rival o como el rematador que siempre lleva el gol entre ceja y ceja. Los delanteros viven del gol, de una estadística a veces fría que no tiene en cuenta el juego que realizan, siempre marcados por férreos defensas y con movimientos que muchas veces aprovechan sus compañeros para entrar con libertad en el área rival. En el caso de Budimir, también con poderosos saltos en plena lucha por balones aéreos cuyos rechaces muchas veces pueden originar ocasiones. De hecho, el delantero es el cuarto jugador de La Liga que más duelos aéreos gana con un total de 120, por detrás de Joselu (Deportivo Alavés), Raúl García (Athletic Club) y Mikel Merino (Real Sociedad).

Un partido que define muy bien a este tipo de delantero que Ante Budimir representa es el que enfrentó al Real Mallorca contra el Valencia el pasado 19 de enero en el primer partido de la segunda vuelta del Campeonato. En su primer gol de la mañana, el croata se aprovechó de un fuerte remate de Dani Rodríguez para meter la parte interna de la rodilla izquierda y convertir el 2-0 (Raíllo había avanzado al equipo con un testarazo soberbio en el minuto 6). Más tarde, ya para el 3-0, Budi culminó una preciosa jugada que inicia Salva Sevilla. Pese a que el delantero se ofrece para recibir el balón en el límite del área grande, Salva elige a Lago Junior y justo en el momento en el que el jugador africano devuelve el balón al almeriense, Budi ya ha hecho un gran movimiento que aclara el pase a Salva.