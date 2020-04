Vicente Moreno controla cada día a los futbolistas del Mallorca

El parón por el coronavirus no ha detenido a los jugadores del Mallorca. Los jugadores continúan ejercitándose en sus casa, tal y como se lo demuestran al cuerpo técnico encabezado por un Vicente Moreno que controla a sus futbolistas a través de videoconferencias. Así lo ha mostrado el club en sus redes sociales.



Ya sea por wasap, skype o alguna otra plataforma, el entrenador del Mallorca sigue cada día las evoluciones de sus futbolistas, que tienen una planificación sobre el entrenamiento que deben realizar que les ha facilitado el cuerpo técnico del conjunto bermellón. El objetivo es que la cuarentena merme lo menos posible el estado físico de los jugadores, que ya ansían volver a competir.



Cuando el Gobierno levante el estado de alarma, los jugadores abandonarán su confinamiento y volverán ejercitarse sobre el césped. Está por ver cuándo será y si podrán hacerlo en grupo o si deberán hacerlo en solitario. Lo único seguro es que entonces pasarán el particular examen del preparador físico y de Vicente Moreno.



Y mientras espera el día, el técnico del Mallorca no descuida la vigilancia. Moreno quiere a todos en la mejor forma posible para el objetivo del equipo cuando ya se pueda volver a jugar, ya sea en junio, agosto o septiembre: la permanencia en Primera División.





???? ¿Quién dijo que no se entrena en EQUIPO en plena cuarentena?



?? Sesión con el míster como Gran Hermano ???? pic.twitter.com/D0sGZXchXD — Real Mallorca (????) (@RCD_Mallorca) April 7, 2020