Pozo: "El cuerpo técnico y la afición del Mallorca es espectacular"

Alejandro Pozo, jugador del Mallorca cedido por el Sevilla, se mostró agradecido al club bermellón por la oportunidad que le ha dado para seguir evolucionando: "Desde que se puso en contacto conmigo Vicente Moreno me transmitió su idea y me decidí a venir al Mallorca porque estaba en Sevilla sin jugar y quería sumar minutos y experiencia en Primera División". "El Mallorca me ha tratado muy bien desde que llegué, el cuerpo técnico, espectacular y la afición, también, siempre dando ánimos pese a la situación en la que estamos. Ojalá podamos salir de abajo", subrayó.

Aunque quiere acabar la temporada en Mallorca, Pozo no oculta sus deseos: "Ahora mismo me estoy formando en el Mallorca, que es lo que quiero, y todo a su debido momento. El Sevilla viene después y tengo ganas de volver, pero primero tengo que darlo todo aquí para tener el año que viene una oportunidad en el primer equipo del Sevilla".

El andaluz quiere igualar "algún día" lo que ha logrado el que señaló como su referente, Jesús Navas. "Ojalá algún día pueda conseguir lo que ha conseguido Jesús, un ídolo para mí desde pequeño. Este año conseguí cumplir el sueño de debutar con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y lo siguiente es consagrarme allí", reconoció en un encuentro digital con seguidores en las redes de la selección española.

Preguntado por sus sueños, Pozo dijo que quiere "ganar un título con el Sevilla" y llegar a hacerlo también "con la selección española". Cerró su encuentro digital mandando ánimo a todos los españoles que permanecen en sus casas durante la pandemia del coronavirus. "Es el momento de arrimar el hombro y estar todos juntos por la situación del país, tenemos que ayudar quedándonos en casa y pronto saldremos de esta", afirmó.