Alargar la Liga más allá del 30 de junio afectaría a ocho jugadores del Mallorca

Hasta ocho jugadores de la actual plantilla del Mallorca acaban su contrato el 30 de junio de este año, por lo que por el momento es una incógnita saber si podrían seguir perteneciendo a la disciplina bermellona o tendrían que abandonar el club en caso de que la Liga se vea obligada a disputarse en julio por la falta de fechas.

Tras el anuncio por parte del presidente de LaLiga Javier Tebas, que declaró en Marca que espera que "todas las competiciones se retomen a mediados de mayo" y el presidente de la Federación Española Luis Rubiales, que afirmó que su única opción es "terminar la temporada" , aunque tenga que hacerse más allá del 30 de junio, las dudas se acrecientan sobre qué ocurrirá con los jugadores del Mallorca que tienen contrato hasta tal fecha.

Rubiales, tras la reunión mantenida por la UEFA con las 55 federaciones europeas de fútbol, explicó que la intención es, una vez hecho oficial la decisión de aplazar la Eurocopa al verano de 2021, barajar la opción de prorrogar los contratos de los futbolistas que concluyen su vinculación el 30 de junio por si se tiene que jugar en julio.

"El primer escalón que tenemos que subir es terminar el 30 de junio. Vamos a proponer prorrogar los contratos para terminar la temporada con las mismas plantillas. Hay muchos derechos, intervienen varios países, pero creemos que sí se puede conseguir. Y si no, que la desigualdad que se genere sea la misma para todos", indicó.

Lo cierto es que si la competición liguera, en caso de reanudarse, se alarga hasta más allá del 30 de junio y no se toma ninguna decisión al respecto, el conjunto rojillo perdería a muchos jugadores para hacer frente a lo que restara de Liga.

Mientras que Marc Pedraza y Xisco Campos no han renovado hasta el momento, Take Kubo (Real Madrid), Cucho Hernández (Watford), Lumor (Sporting de Portugal), Fabricio (Fulham) y Pozo (Sevilla) juegan como cedidos y deberían volver a sus respectivos clubes de origen. El surcoreano Ki Sung-Yueng –fichado del mercado de jugadores de libres– en febrero, tan solo firmó con la entidad hasta el 30 de junio.

En especial serían muy notorios los casos del japonés Take Kubo y el colombiano Cucho Hernández, dos piezas indispensables en el once de Vicente Moreno y que en las últimas jornadas han demostrado su buena conexión en el campo y su importancia dentro del equipo. Alejandro Pozo, que también se ha ganado un puesto fijo en el lateral derecho, también sería otra de las bajas notorias en el once titular.



Ocho cedidos a otros clubes



El mismo caso pero a la inversa es lo que sucedería con los jugadores que se encuentran cedidos a otros equipos por parte del Mallorca. Stoichkov (Alcorcón), Álex Alegría y Álex López (Extremadura), Pablo Valcarce y Franco Russo (Ponferradina), Carlos Castro (Lugo), Antonio Sánchez (Mirandés) y Enzo (Racing).

En caso de que no se aprobase la prolongación de los contratos, a partir del 1 de julio volverían a pertenecer al club y se desconoce si se crearía alguna fórmula para poder contar con ellos, al no tratarse de una ventana oficial de fichajes. Caso especial es el de Russo y Castro, cuyo compromiso con el club acaba el 30 de junio, por lo que si no renuevan en los meses que quedan, no volverán a la isla.