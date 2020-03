Dani Pastor: "Tenemos la tranquilidad de que los jugadores van a mantener la forma"

El Mallorca decidió el pasado domingo anular todos los entrenamientos colectivos hasta nueva orden. El preparador físico del conjunto bermellón, Dani Pastor, ha señalado que no tienen dudas de que "los jugadores van a mantener la forma". "No tenemos dudas de que los jugadores saben que no pueden estar sin entrenar. Tenemos la tranquilidad de que van a mantener la forma, aunque evidentemente el trabajo que se hace desde casa no es el mismo que el que desarrollamos cada día en los entrenamientos", ha recalcado.

El preparador sevillano ha explicado que metodología van a seguir los futbolistas del primer equipo. "Hemos preparado trabajo para hacer desde casa. Estamos haciendo sesiones en bloques de dos o tres días que se vaya adaptando a las condiciones de los jugadores. Una parte más general y luego otra más específica para cada jugador. Esa es la línea que marcamos ahora. A pesar de ello, sabemos que cada uno tiene unas necesidades y unas posibilidades de entrenar diferentes al otro. Intentamos dar margen de libertad, no es lo mismo estar en un piso o tener la posibilidad de entrenar en un patio y realizar trabajo exterior."

Pastor ha relatado cómo se vivieron los acontecimientos el pasado fin de semana y que llevaron a decidir suprimir los entrenamientos. "Todo está cambiando mucho en cuestión de horas. El Gobierno va cambiando de escenario a medida que pasan las horas y nosotros estamos igual. El sábado nosotros estábamos en una situación de normalidad. El domingo teníamos que tomar la decisión de qué hacer el lunes. A lo largo del día todo volvió a cambiar, los jugadores expusieron su situación, su miedo€ Y decidimos cortar los entrenamientos de manera oficial", ha resumido en declaraciones recogidas por el club.

"Pensamos que alguno podría querer entrenar de manera voluntaria, pero a lo largo de la mañana decidimos no dar ni siquiera esa opción", ha añadido.

Lo que pueda ocurrir con la decisión que tome LaLiga sobre si la competición se reanudará o no es otra de las preocupaciones del cuerpo técnico: "Lo primero es la salud y controlar el virus, tanto a nivel individual como colectivo para que esta situación se prolongue lo menos posible. Tenemos una realidad deportiva distinta al resto, a un punto de salir del descenso. Dependiendo de la decisión que tome LaLiga puede crear una situación o otra. Si sumamos la incertidumbre sanitaria a la deportiva, que es mayor que la puede que puede tener el Eibar, por ejemplo, hay que valorarlo como cuerpo técnico y como club"

"Es secundario, pero si dentro de tres semanas o cuatro se reanuda la Liga y llevamos tanto tiempo sin entrenar y hay otros equipos que ya han empezado antes, pues estaríamos en desventaja. Como profesionales debemos barajar esa opción", concluye.