Lago Junior pide matrimonio a su novia

"Tenía un plan diferente, pero las circunstancias me han obligado a cambiar el lugar y la compañía", así ha comenzado contado Lago Junior, jugador del Real Mallorca, cómo ha pedido matrimonio hoy a su novia Fabiola. "Me ha dicho que sí", ha reconocido el futbolista del conjunto bermellón, aprovechando el día libre que ha dado Vicente Moreno a la plantilla.



En pleno #QuédateEnCasa por la crisis del coronavirus, Lago Junior ha aprovechado el confinamiento en su hogar para tomar uno de los pasos más importantes de su vida y pedir matrimonio a la que es su novia desde hace más de tres años y con la que ha tenido una hija.



"Hemos pasado mucho juntos... Hemos vivido muchos momentos malos... Pero hemos sabido cambiar ese dolor y sufrimiento por momentos maravillosos, risas , viajes , comidas y una vida juntos como queríamos... Sabía que llegaría este momento en algún punto de mi vida€ Sabía que serias tú desde el primer momento en que te vi con esa sonrisa preciosa€ Sabía que algún día me pondría delante tuya y clavaría la rodilla en el suelo sacando de mi bolsillo un anillo para pedirte MATRIMONIO€", ha explicado.





Lago Juniory uno de los futbolistas más utilizado por Vicente Moreno, desde que el técnico de Massanassa aterrizara en la isla.está concienciado con la situación que está viviendo el país y, pese a que el club no ha cancelado los entrenamientos de la primera plantilla, en sus horas libres se encuentran en casa cumpliendo con las obligaciones impuestas a la ciudadanía.