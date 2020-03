El Mallorca logra su primera victoria a domicilio y se agarra a la permanencia

Siete meses ha necesitado el Mallorca para sumar su primera victoria a domicilio (1-2). Ha costado, pero ha valido la pena. Los goles de Dani Rodríguez en la primera parte y de Kubo en la segunda enganchan al equipo rojillo a la permanencia. El gol del mallorquín Bigas con el tiempo cumplido ha sido una anécdota. A falta de lo que haga el Celta en su visita al Getafe, el equipo de Moreno iguala a puntos con los gallegos. El Mallorca ha ganado por su gran efectividad en ataque y su gran solvencia en defensa, con un gran partido del trío de centrales, Sedlar, Raíllo y Valjent.

El Mallorca afrontaba el encuentro como lo que era, una auténtica final, aunque todavía quedan once para el final del campeonato. No cabía otro resultado que la victoria para no quedar prácticamente descolgado de la lucha por la permanencia. Y desde el primer minuto, los hombres de Moreno han demostrado estar concienciados de lo que se jugaban. Sin hacer un gran fútbol porque el equipo no está precisamente para muchas florituras, y menos a estas alturas de la temporada, pero siendo efectivos, solventes en defensa e intentando aprovechar las oportunidades que se presentaran, que iban a llegar.

Sorprendió Moreno con la presencia de Sedlar como tercer central, en la segunda vez que lo hacía esta temporada tras el partido en Granada, con Pozo y Lumor como carrileros. Le ha salido bien la jugada. El equipo rojillo, que ha vestido de blanco, ha estado muy ordenado, con marcas muy estrechas sobre los delanteros del Eibar, a los que no se les ha visto en la primera parte. Solo un lanzamiento de falta de Cote a los once minutos, que se ha estrellado en el larguero, ha sido la única ocasión de los locales. En el centro del campo, Dani Rodríguez hacía las funciones del sancionado Salva Sevilla, con Baba, a quien le costó entrar en el partido, de fiel escudero. En punta, la KCB, Kubo, Cucho y Budimir. El croata volvía al equipo después de perderse por lesión el partido ante el Getafe. No tuvo su mejor día. Para desgracia del Mallorca, ha entrado muy poco en juego. Diferente ha sido el papel de Cucho y Kubo, dos de los destacados en Ipurua. El colombiando por su lucha y entrega constante, tan defensa como delantero; el japonés, por su descaro, sus regates y buenos centros. Sin duda es el futbolista con más clase del equipo.

La oportunidad del Mallorca ha llegado a cuatro minutos del descanso en un lanzamiento de falta escorado de Dani Rodríguez. El balón lo ha rozado Arbilla con la cabeza y ha acabado de despistar a Dmitrovic. El quinto gol de la temporada del gallego, que iguala a Lago, de nuevo suplente, ha propiciado que el Mallorca se fuera al descanso con ventaja por primera vez en la temporada. Se presentaba una oportunidad única para sumar por primera vez los tres puntos a domicilio.

El Eibar ha salido a por todas en la segunda parte. Consiguió encerrar al Mallorca en su área y el equipo de Moreno lo ha pasado muy mal. A los nueve minutos Sedlar ha estado providencial en un remate a bocajarro de Charles cuando el balón iba dirigido a la portería de Reina. El central serbio lo ha celebrado como si hubiera marcado. No era para menos. En la siguiente acción, de nuevo Charles ha estado a punto de empatar, pero Reina ha detenido su remate de cabeza.

Mendilibar no ha tardado en hacer los primeros cambios. Expósito y De Blasis han entrado por Diop y Pedro León. El primero, un centrocampista ofensivo, el segundo un extremo con desborde. Estaban claras las intenciones del técnico del Eibar, consciente de la importancia de sumar los tres puntos.

El Eibar atacaba cada vez más y, lógicamente, dejaba huecos en defensa. El Mallorca tuvo la sentencia en el minuto 64 cuando Cucho, completamente solo, remató fuera un gran centro de Lumor, muy bien en ataque. Las ocasiones se sucedían. Y ahora le tocaba al Eibar, con un remate de Charles, la mayor amenaza de los locales, que frustró Valjent con una gran anticipación.

A veinte minutos del final Moreno realizó el primer cambio, Lago por un inoperante Budimir, que seguramente ha acusado la inactividad que le ha obligado a parar los últimos quince días. Cuando más defendía el Mallorca, llegó la oportunidad para Kubo, que con un remate con la derecha culminó una gran acción de Pozo. Era el minuto 77 y el partido parecía sentenciado. Moreno ha dado entrada al coreano Ki por el japonés. El Eibar ha marcado por medio de Bigas en el añadido, pero no ha habido tiempo para más. El Mallorca ha cantado victoria, y no una cualquiera. Es la que permite seguir soñando con la salvación.