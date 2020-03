Reina: "Ante el Eibar nos jugamos mucho"

Retomando los ánimos tras la dura derrota del pasado fin de semana ante el Getafe, ha comparecido este mediodía Manolo Reina. Uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario del Real Mallorca ha mandado un mensaje esperanzador a la afición y ha señalado que la plantilla es la primera que cree en la salvación: "Está claro que se puede".

El malagueño, que ante el conjunto madrileño cumplió su partido 100 con la elástica bermellona, ha señalado la importancia de llegar a los últimos partidos del curso con opciones, algo por lo que lucharán jornada tras jornada. "Está claro que se puede. Hay que ser realistas y lo importante es llegar a los últimos partidos con opciones de salvarnos. Todo el vestuario era consciente de que no íbamos a llegar al final de la Liga con la salvación asegurada, lo importante es mantener la distancia con el que está fuera del descenso. Hay que intentar estar ahí. Ahora mismo es un rival que tiene que venir a nuestro campo y lo importante es no descolgarse para estar pelando hasta el último partido de Liga", ha señalado el portero bermellón.

Reina también se ha referido a los ánimos del vestuario y ha indicado que todos se mueren de ganas por afrontar el próximo partido ante el Eibar en Ipurua: "La derrota ante el Getafe nos hizo daño, pero al día siguiente intentamos reponernos y estar por encima de todo esto. Sabíamos que este año iba a ser complicado. El vestuario poco a poco se va a animando. Hablaba con Dani Rodríguez y me decía que estaba deseando jugar ya. Todos tenemos ganas de demostrar. Sabemos que el Eibar va a ser un rival muy difícil, un partido muy importante en donde nos jugamos mucho y vamos a tener que cuidar todos los detalles, pero hay que dar ese saltito fuera de casa si queremos salvarnos".

Cuestionado sobre el rival y la importancia de sumar la primera victoria a domicilio del curso, Reina no ha querido tildar el encuentro del sábado "de final", pero no le ha restado un ápice de importancia al encuentro. "No lo consideramos una final, lo consideramos un partido muy importante. Quedarán luego once partidos y ahí nos jugaremos todo. Está claro que, teniendo en cuenta la posición que ocupamos nosotros y la que ocupan ellos, si queremos salvarnos es un partido en el que nos jugamos mucho, pero después quedarán muchos encuentros. En la situación en la que estamos ahora mismo solo se puede ganar, sea el rival que sea", ha señalado.

Reina es uno de los futbolistas del plantel que sobrevive del doble ascenso del equipo en las dos últimas temporadas. Ante el Getafe cumplió su partido 100 con las elástica bermellona, una cifra de la que se siente muy orgulloso. "Te pones a mirar y desde que llegué aquí en Segunda B son ya cien partidos en todas las categorías. La verdad es que para mí es todo un privilegio el poder haberlos cumplido con esta camiseta. Estoy muy contento y ojalá podamos dejar al equipo en Primera, que es donde merece estar este club. A día de hoy el momento que más feliz me hizo fue el día del Dépor, por como se consiguió el ascenso, pero espero que el mejor momento esté todavía por llegar", ha indicado.

Precisamente en el encuentro de los play-off de ascenso ante el conjunto gallego, Reina realizó una parada salvadora en los últimos minutos del encuentro. Dicha intervención fue alabada hace pocos días por Steve Nash, quien reconoció que el guardameta del Mallorca les había ahorrado unos cuantos millones. "Sí que escuché sus declaraciones. Solo es una forma de decir que la parada fue importante y tampoco le doy mucha importancia. Si os soy sincero, yo no vi nada de ese dinero que les ahorré", ha ironizado el andaluz.