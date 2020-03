Vicente Moreno: "La derrota ha sido un golpe durísimo para todos"

Take Kubo, rodeado de jugadores del Getafe.

Take Kubo, rodeado de jugadores del Getafe. dm

"La derrota ha sido un golpe durísimo para todos. Queríamos sumar de tres". El técnico del Mallorca fue muy franco a la hora de reconocer que la derrota ante el Getafe fue un palo para todo el equipo. "Hoy era importante sumar y no lo hemos hecho. Estamos con una jornada menos y una situación peor en la clasificación que la semana pasada", lamentó.

El entrenador bermellón aseguró que el encuentro ante el Getafe fue "muy igualado". "Me ha parecido un partido muy igualado contra un gran equipo que está haciendo una gran temporada. La sensación que me daba era que quien marcara el primer gol iba a ganar el partido, como así ha sido. No ha habido muchas ocasiones de gol para ninguno de los dos", resumió en rueda de prensa.

"No hemos podido hacer lo que queríamos. Cuando juegas contra equipos que tienen la calidad del Getafe ocurre lo de hoy. En esa acción les va dentro y a nosotros no", añadió.

Moreno restó importancia al hecho de que los rivales directos del Mallorca sumaran este fin de semana: "No me preocupa lo que hagan los rivales. Al final de temporada los puntos que hacen falta para salvarte son los que son. No vamos a pretender que ellos se queden con veinte puntos. Tenemos que sumar. Si nosotros lo conseguimos antes o después estaremos fuera del descenso".

Sobre la acción que costó la expulsión a Salva Sevilla, el de Massanassa pidió "tranquilidad". "Primero autocrítica hacia los jugadores, ya que todos deben estar más tranquilos. En nuestra situación, estar 100% callado es difícil y puede haber alguna protesta. Lo que ha dicho Salva Sevilla en ese momento es que el jugador del Getafe podía salir por el otro lado, nada más", explicó.

El técnico rojillo explicó el motivo sobre la ausencia de Budimir. "Budi tenía unas molestias y él no se veía jugando. Si tenemos problemas para hacer gol y encima no tienes al que más hace, pues la dificultad es mayor", reconoció.