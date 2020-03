El Mallorca debe empezar a rezar

Esta derrota es de las que hacen daño, quizá demasiado. El Getafe se ha llevado los tres puntos de Son Moix, gracias a un gol de Maksimovic en el minuto 67 en un partido bronco en el que los bermellones han sido incapaces de crear ocasiones de peligro claras. Todo un palo de dimensiones desconocidas en este momento tan importante de la temporada y por mucho que el adversario sea el equipo de moda del fútbol español y que esté en los octavos de final de la Liga Europa. Ahora la salvación está a tres puntos, una distancia importante, aunque no insalvable, a doce jornadas para el final. Los de Moreno, sin pegada y con la ausencia del lesionado Budimir, no tienen mucho tiempo para lamentaciones, por mucho que tuviera razones para quejarse del arbitraje. El duelo ante el Eibar, sin Salva Sevilla tras ser expulsado cuando ya estaba en el banquillo, es una final.

El Mallorca no se puede justificar con que no sabía que el Getafe juega muy intenso, quizá como nadie en esta Liga. Se ha dado cuenta pronto de lo que le esperaba durante el partido, con un rival muy hermético y con la suficiente calidad como para hacer daño a la mínima que se lo permitas. Y los baleares han empezado con más posesión de balón, con ganas, pero sin encontrar espacios. Daba la impresión que era superior al adversario, pero esto solo era de cara a la galería. Ya le iba bien a los visitantes esperar y esperar hasta que viera su oportunidad. Y el problema es que una absurda pérdida de balón de Baba ha provocado la primera oportunidad, con un buen pase de Olivera que ha rematado Mata de de cabeza y que se ha encontrado con la buena intervención del portero. Y en otra Raíllo no ha acertado a dar al balón y ha creado un miedo que sus compañeros se han apresurado a disipar momentáneamente. Pero ya eran dos avisos, tres con una buena llegada de Kenedy, de que el Getafe tiene muchos dientes y que está dispuesto a morder en cualquier momento. El Mallorca ha mejorado con el paso de los minutos moviendo más el balón, tratando de mover el árbol, para tratar de encontrar el hueco. Pozo, demasiado revolucionado en alguna ocasión, y Kubo, han dejado detalles para la esperanza por la banda derecha con algunas buenas internadas, mientras que en la izquierda solo daba señales de vida Lumor, con un Lago desaparecido. Cucho, con el difícil papel de sustituir al imprescindible Budimir, estaba demasiado solo y Dani Rodríguez y Salva Sevilla se ahogaban con la fuerza del centro del campo de los de Bordalás. De hecho, un tiro de Valjent ha sido el primero de los locales a la media hora y se ha ido a córner. Después alguna buena acción con mal final, en el último pase o por acierto de la zaga, ha evitado que hubiera ocasiones reales de peligro. El Getafe tampoco ha hecho nada del otro mundo en ataque, más allá de un disparo de Arambarri y una volea de Etebo a las nubes.

El Mallorca ha empezado activo en la segunda parte, con un Lago que quería demostrar que estaba en el partido. El marfileño, después de una buena acción en velocidad y sentar a Djené, se ha quedado escorado para rematar en condiciones. Se ha notado que Moreno quería más ritmo en el juego y el Getafe no se lo esperaba. Pero eso no se ha traducido en ocasiones, por mucha pasión que despertara en las gradas los acercamientos de Kubo y compañía. El que sí ha asustado de verdad Son Moix ha sido Etebo. Primero con una volea que no ha encontrado rematador y que se ha paseado por delante de la línea de gol y la segunda, sobre todo esta, con una volea que ha rozado en Dani Rodríguez y que ha obligado a Manolo Reina a exhibirse. Por momentos el duelo se ha mostrado bronco, como no podía ser de otra manera en los encuentros con los azulones.

Moreno ha dado entrada a Chavarría para ofrecer ayuda a Cucho y retrasar la posición de Dani Rodríguez. Las cartas estaban boca arriba, pero todo ha seguido igual hasta que el Mallorca ha bajado un momento su intensidad atrás. Ha sido el tiempo necesario para que Kenedy, con Pozo defendiendo con la mirada, centrara con precisión a la cabeza de un Maksimovic que estaba solo, con Lumor cerrando mal, para batir a Reina. Un palo terrible que ha enmudecido a las 14.241 espectadores que han acudido al estadio. Con veintitrés minutos por delante había margen para la reacción, pero ahí el Getafe tiene mucho oficio, quizá demasiado para este Mallorca tan inocente en demasiadas ocasiones.

Con Abdón y Febas sobre el césped, tampoco ha cambiado la dinámica. Incluso Deyverson ha podido meter el segundo. La ansiedad y las prisas han aparecido y los bermellones tenían poco que hacer. Solo la entonación del himno del Mallorca iniciada por los Supporters y el recurrente 'sí, se puede' han elevado los decibelios en Son Moix, pero el equipo ya no ha podido más, por mucho que a la desesperada lo intentara con un remate de Lago. La pena es que una discusión en el banquillo costó la expulsión de Salva Sevilla, que ya había sido sustituido y que será baja ante el Eibar. Esta cuesta está muy empinada.

Real Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Lumor; Baba (Febas, min. 76), Salva Sevilla (Chavarría, min. 55), Kubo, Lago, Dani Rodríguez y Cucho Hérnández (Abdón, min. 71)

Getafe: David Soria, Damián, Djené, Etxeita, Olivera, Arambarri, Maksimovic, Etebo (Timor, min. 89), Kenedy (Amath, min. 77), Ángel (Deyverson, min. 69) y Mata.

GOLES: 0-1; Maksimovic cabecea a placer (min. 67).

ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). TA T. amarillas: Ángel (min. 29), Etxeita (min. 58), Chavarría (min. 78), Deyverson (min. 80), Etebo (min. 81), Olivera (min. 86), Cucho (min. 90), estando en el banquillo), el técnico Vicente Moreno (min. 90) TA T. Rojas: Salva Sevilla (min. 90) Doble amarilla por protestar estando en el banquillo).