Moreno: "Podríamos tener problemas con solo un lateral izquierdo"

"Solo tenemos un lateral izquierdo y podríamos tener problemas. Veremos qué es lo que se puede hacer". De esta manera ha resumido Vicente Moreno, técnico del Mallorca, la situación en la que queda la plantilla tras la lesión de Leonardo Koutris. El entrenador rojillo ha reconocido que ahora la situación es complicada: "Desgraciadamente no hay ningún paralelismo con el mercado de verano o invierno. En esos momentos es una cuestión de poder elegir, negociar, convencer€ Ahora no, no hay ninguna similitud en las posibilidades que tenemos. A día de hoy no podemos elegir absolutamente nada".

Sobre la posibilidad de acudir al mercado de jugadores libres, Moreno se ha mostrado escéptico sobre el "rendimiento" que podrían dar y ha puesto como ejemplo el fichaje del surcoreano Ki. "El hecho de tener una ficha libre te permite fichar a un jugador libre, exclusivamente libre, como es el caso de Ki. Libres hay lo que hay", ha comentado. "Tienes la posibilidad de incorporar a un jugador que tiene experiencia, que puede tener nivel, pero que evidentemente si viene al Mallorca es porque está en una situación que nos lo permite y donde el rendimiento inmediato es una incógnita. Esa es la realidad", ha añadido.

Sobre el mediocentro surcoreano, Moreno ha señalado "le falta coger forma". "Al club económicamente no le ha supuesto demasiado y a ver que es lo que nos encontramos. A partir de ahí, pensar que a día de hoy ya puede rendir sería engañaros. Tiene que entrenar, está lejos de su forma y esperamos que la coja cuanto antes para que pueda ayudarnos".

Moreno también se ha pronunciado acerca de la situación de Lago Junior, que acumula dos jornadas consecutivas siendo suplente: "Intento hablar constantemente con los jugadores, pero no se trata de dar explicaciones. Se trata de ver cómo están. El hecho de que Lago no haya jugado de inicio los dos últimos partidos no tiene mayor importancia que cuando sí lo ha hecho. Igual puede volver al once la próxima jornada y lo importante es que siga entrenando y buscando su mejor estado de forma".

El de Massanassa ha dejado claro que siente una gran admiración por José Bordalás, técnico del Getafe y rival este domingo de los bermellones. "Si miras su trayectoria viene de abajo y conseguir un ascenso. Nadie le ha regalado nada y me alegro por él. Ha habido mucha crítica y se merece el máximo respeto. Vende mucho mirarse solo en el espejo de Guardiola, de Klopp, de Simeone€ pero de Bordalás también. Es un espejo para todos. Consigue cada año sus objetivos de forma holgada y es un entrenador que todo el mundo estará pendiente de él", ha concluido.