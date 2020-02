Así juega Ki Sung-Yueng, nuevo fichaje del RCD Mallorca

Fuera del mercado de fichajes, el Real Mallorca se ha reforzado con el primer coreano de la historia del conjunto bermellón. Ki Sung-Yueng, de 31 años, ha firmado con el club balear hasta el próximo 30 de junio y reforzará el centro del campo de Vicente Moreno hasta final de temporada. El futbolista se convierte en la primera incorporación del Mallorca tras la era post-Molango.

Con amplia experiencia en la Premier League y la liga escocesa, el futbolista coreano es un jugador disciplinado que destaca por su orden, visión del juego, toque del balón y equilibrio. Pese a no brillar en ninguna faceta, Ki es un pivote defensivo, organizador, que peleará con Baba por hacerse con un hueco en el once del conjunto bermellón.

El gran lastre del futbolista coreano puede ser su puesta a punto. Ki disputó en todo 2019 tan solo 593 minutos con su equipo de procedencia, el Newcastle, habiendo jugado su último encuentro con la elástica del conjunto inglés el pasado 29 de septiembre. Moreno, poco dado a dar oportunidades a futbolistas solo por su nombre o trayectoria, a buen seguro que no le regalará minutos hasta que alcance su estado de forma óptimo en los entrenamientos.

Diestro, pero con buen dominio de la zurda, Ki Sung-Yueng siempre ha jugado como pivote organizador. No destaca precisamente por su rapidez, pero sí por su inteligencia con el balón en los pies. En los últimos años ha perdido potencia física, algo que le ha llevado a perder protagonismo en el último club en el que defendió colores. Cumplidor en tareas defensivas y apto por arriba, gracias a su gran estatura (1'89).

El surcoreano, nacido en 1989, ha reconocido en más de una ocasión a lo largo de su trayectoria futbolística que no descarta un retiro prematuro en el fútbol -ya anunció ahora hace trece meses su adiós a la selección tras once años defendiendo la camiseta de su país-, por lo que se encuentra en la recta final de su carrera. Atendiendo al rendimiento físico que ofrezca en las filas del conjunto bermellón, no sería extraño que Ki colgara sus botas tras su periplo en la isla.