Vicente Moreno: "El equipo se ha repuesto de todas las dificultades"

"El equipo se ha repuesto de todas las dificultades y estoy contento por sumar en un campo en un campo difícil". El técnico del Real Mallorca se mostró satisfecho del empate de lo suyos ayer ante el Betis (3-3). "Estamos teniendo muchas dificultades y el equipo una vez más ha peleado y ha buscado el resultado. Estoy contento por sumar en un campo difícil y el equipo se ha repuesto de todas las dificultades. Ha sido merecido. Por desgracia tampoco va a cambiar mucha la situación, pero es importante sumar", subrayó.

El Mallorca se puso dos veces por delante, pero recibió el empate muy pronto, una circunstancia que hizo "mella" en el equipo. "Recuerdo que tras el primer gol casi nos marcan el segundo de milagro. Trabajamos para que esto no pase. Recibir de forma tan rápida el empate dos veces es una dificultad añadida. El equipo, a pesar de ello, ha seguido creyendo e insistiendo", destacó.

Moreno reconoció que con el 3-3 en el marcador dudó si ir a por el partido o hacer bueno el empate, pero que el cambio obligado de Pozo le resolvió "las dudas": "Hemos pensado que había posibilidades de ir a por el partido o de reforzar el equipo para irnos con un punto. Nos ha condicionado el último cambio, pero teníamos dudas. Por suerte, el jugador me ha pedido el cambio y me lo ha hecho fácil. Tendremos que seguir buscando la victoria, de momento no la encontramos".

El de Massanassa no quiso entrar a valorar los dos penaltis a favor del Betis o el no penalti sobre Baba. "No he visto la acción del penalti a Baba y no puedo opinar. El árbitro ha visto la jugada en directo, lo ha pitado y luego en la imagen ha decidido que no era. A nosotros es difícil que nos pase al contrario. Es otra dificultad más."

Sobre la lesión del griego Leonardo Koutris, Moreno prefirió esperar a las pruebas médicas. "Ha hecho un mal gesto con la rodilla y esperemos que se quede tan solo en un susto", concluyó.