Rubi: "No podemos cometer los errores que hemos hecho"

El empate cosechado ante el Mallorca dificulta todavía más el objetivo del Betis de alcanzar los puestos europeos. Tras el encuentro, Rubi, técnico de los andaluces, no quiso hacer especial hincapié en este hecho: "Ya hace días que dejé de hablar de Europa, voy partido a partido. Lo que no podemos es cometer errores como en el segundo y el tercer gol. Es imperdonable que encajemos tres goles en casa y voy a seguir trabajando en ello porque cuando arreglamos una cosa, salen agujeros por otro lado".

El entrenador de los andaluces señaló que no entraba "en sus planes" que su equipo pudiera "ncajar tres goles". "Es cierto que son tres ocasiones y tres goles, han tenido una eficacia total, pero me voy muy dolido con algún gol. Nos equivocamos mucho en cómo defender la jugada del segundo, que hemos trabajado mucho. Y en el tercero, hay que pensar que hasta que no metes el cuarto no puedes recrearte ni venirte arriba. En ataque el equipo me ha gustado, pero en defensa no hemos podido evitar esos goles", resumió el preparador.

Cuestionado por si teme su posible destitución al frente del Real Betis, Rubi se quitó presión: "No pienso en esas cosas. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando, agitar el árbol para que los jugadores se den cuenta de que lo que se buscamos es rendimiento. Pero creo que el equipo ha generado suficiente, aun con los mismos errores, para ganar 5-3".

Por su parte Joaquín, capitán del Betis y autor ayer del tercer tanto de los andaluces, aseguró tras el partido que "pese a ser dominadores del encuentro" y haber tenido "muchísimas ocasiones, esto al final es fútbol". "Hemos hecho un partido muy completo, pero el Mallorca ha sabido materializar las ocasiones que ha tenido", resumió el futbolista.

"Nosotros no pensamos nunca en decir adiós a nuestros objetivos de alcanzar los puestos europeos. Debemos conseguir las máximas victorias posibles para intentar seguir mirando a los puestos de Europa. Ha sido un partido bueno, pero no hemos sabido sentenciar", zanjó el veterano futbolista del conjunto andaluz.