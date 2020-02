Leonardo Koutris, penalti absurdo en el primer gol del Betis

Al Mallorca le ha mirado un tuerto en el lateral izquierdo. Ayer ante el Betis debutó como titular Leonardo Koutris, y el resumen de su partido fue un penalti absurdo dos minutos después del gol de Cucho Hernández y, además, tuvo que ser sustuido por lesión en el minuto treinta.

El Mallorca acababa de adelantarse en el marcador por un golazo del Cucho. Tras el saque de centro del campo del conjunto bético, trenzaron una jugada rápida y Fekir controló el balón dentro del área. Koutris, que pareció no seguir la acción, arrolló al centrocampista. No hizo falta que el VAR actuara porque el derribo fue claro. El Mallorca no puede permitirse errores infantiles de tal calibre. Es un precio muy elevado a pagar comparado con lo que les cuesta ganar un partido.