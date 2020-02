Kubo celebra 'a lo Messi' el gol que dio el empate al Mallorca

No se sabe a quién dedica sus goles, pero Take Kubo, la emergente figura del Real Mallorca cedido por el Real Madrid, imita el mismo gesto del mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi, cuando marca un gol. Desde los nueve años en Barcelona, posiblemente haya visto miles de veces ese gesto de la estrella azulgrana, una buena manera de celebrar los goles.



El viernes, a veinte minutos para el final del frenético partido que el equipo rojillo disputó contra el Betis en el Benito Villamarín, el joven futbolista de 19 años, que habla ante un micrófono huyendo de los tópicos de la gran mayoría de sus colegas, marcó el gol del empate a tres goles después de una jugada colectiva de presión a la defensa sevillana. Dani Rodríguez y Budimir presionaron a Canales, Cucho se hace con el balón tras presionar a Mandi y Kubo regatea a Bartra ayudado por el pasillo que le abrió Budimir. Su disparo, potente con la derecha, se lo comió el guardameta local Joel. Pero lo importante es que el balón acabó en el fondo de las mallas y permitió al Mallorca sumar un trascendente punto en su lucha por la salvación.





Takefusa KUBO with a strong reminder of how he earned the nickname "Japanese Messi"

He bring @RCD_Mallorca level with @RealBetis_en at 3-3. #RealBetisRCDMallorca pic.twitter.com/hGjrTRGGf9