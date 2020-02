Salva Sevilla: "Valjent nos ha dicho que se queda con nosotros"

El futbolista del Mallorca Salva Sevilla ha confirmado esta mañana que Martin Valjent, situado en los últimos días en la órbita del Valencia para sustituir al lesionado Garay, se quedará en el Mallorca: "Es una norma que está puesta, que se puede fichar en caso de lesionados graves. Nosotros estamos tranquilos, hemos hablado con Martin y nos ha dicho que se queda hasta al final con nosotros".

El centrocampista andaluz regresa este viernes a la que fue su casa durante varias temporadas, y aunque ha reconocido que es un partido "especial" el medirse al Betis en el Villamarín, ha asegurado que el equipo "no está para regalar nada". "La situación en la que estamos no nos permite regalar nada. Me quiero centrar en hacer un buen partidos y sacar puntos. Llevamos una mala racha a domicilio y es el momento de romperla", ha destacado.

Salva también ha valorado la importancia del triunfo el pasado sábado ante el Alavés. "Veníamos de tres derrotas consecutivas y necesitábamos ganar. En el momento de la temporada en el que estamos es más importante conseguir puntos que sensaciones. Cada vez quedan menos partidos, el margen de error se va acortando y era muy importante ganar ante el Alavés", ha subrayado.

Tras el empate del Espanyol y Celta a domicilio, los equipos de la parte baja están empezando a acelerar en Liga. El de Berja ha señalado que "será dificil" y que al equipo le quedan "bastantes puntos para salvarse". "Todos los equipos están sumando. Al final parece que se van a necesitar menos puntos, pero todos los años tienes que estar en la cifra de puntos para salvarse y aún nos quedan bastantes", ha concluido.