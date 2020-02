El central eslovaco Valjent, objetivo del Valencia

El nombre de Martin Valjent está sobre la mesa de la dirección deportiva del Valencia para reforzar de inmediato a su equipo. No es el único de la lista, pero sí el que más fuerza ha adquirido en las últimas horas para sustituir al lesionado Garay, que se ha despedido de la temporada al sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Así lo aseguraron ayer varios medios desde la capital del Túria en una operación de la que el Mallorca no tiene constancia oficial. Eso sí, fuentes de Son Moix consideran "lógico" que el central eslovaco despierte el interés de clubes importantes por su trayectoria y rendimiento desde que viste de bermellón.

La cláusula es de veinticinco millones de euros y solo en caso de descenso a Segunda el precio se rebajaría a los quince, siempre y cuando el hipotético comprador fuera de la máxima categoría. Sin embargo, en Mestalla quieren al futbolista de forma inminente y, según estas informaciones, el propio agente del jugador estuvo en la ciudad deportiva de los 'ché', en Paterna, para ofrecer los servicios del futbolista.

Una situación que contrasta con el compromiso que ha demostrado Valjent desde que aterrizó en la isla en el verano de 2018 para reforzar al equipo en Segunda y que le ha convertido en un fijo para Moreno y uno de los jugadores más queridos por la afición por su rendimiento y carisma.

El Mallorca no tiene una necesidad imperiosa de dinero y, como ya ha sucedido en otras ocasiones, se remite a la cláusula de rescisión antes de desprenderse de uno de sus mayores activos en un momento decisivo de la temporada.

El Valencia no puede esperar. Se ha quedado sin Garay por grave lesión y sin Gabriel Paulista, que sufrió un esguince de tobillo ante el Atlético de Madrid y estará dos semanas de baja en un momento en el que, más allá de la Liga, también afronta la Champions League -hoy se mide al Atalanta en la ida de los octavos de final-. En ningún caso ni Valjent ni ningún otro futbolista fichado ahora podría disputar competición europea, pero sí dotaría de un mayor fondo de armario a los de Celades. El preparador solo cuenta con Diakhaby y Mangala para esa posición tan específica, por lo que mejor que ni se resfríen para sus intereses.

Precisamente Celades reconoció ayer ante los periodistas que ve con buenos ojos contratar a otro zaguero, pero recordó lo complicado que es fichar en esta situación en la que el mercado está cerrado.

"Está todo más o menos como el otro día. No es fácil porque el mercado es muy reducido y los equipos a los que puedes acudir no pueden sustituir y nadie quiere soltar jugadores. Debido a eso no es fácil", lamentó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones.

El club, propiedad de Peter Lim, también ha sondeado al central del Leganés Siovas, con más experiencia en la elite que Valjent porque también militó en el Olympiakos griego, entre otros. No obstante, los focos apuntan ahora al mallorquinista.

En el caso de que el eslovaco abandonara Son Moix, los bermellones quedarían muy tocados. El central es imprescindible como demuestra el hecho de que es el único jugador de la plantilla que ha completado los 2.160 minutos que se han disputado en Primera División -veinticuatro jornadas-. Junto a Raíllo, forma la pareja titular en los esquemas de Moreno, por lo que su marcha dejaría a los bermellones con el cordobés, Sedlar y Xisco Campos para lo que queda de curso. Y un detalle. El Mallorca no tendría ninguna opción de reforzarse, por mucho que se le pagara la cláusula de rescisión, por lo que solo podría incorporar a algún jugador en paro. Una norma que perjudica claramente al club vendedor.

Valjent, de 24 años, fue adquirido el pasado verano tras abonar cerca de dos millones al Chievo Verona italiano después de haber triunfado en su cesión. En Segunda comenzó de suplente de Xisco Campos, pero después se convirtió en indiscutible, con su contundencia, buena colocación y efectividad en el corte. En Segunda fue una de las claves del ascenso y, después de seguir su progresión en Son Moix, ya llama la atención de clubes de Champions. Un patrimonio del Mallorca en alza.



Lumor



Lumor Agbenyenu se entrenó ayer con el grupo con total normalidad y todo apunta a que estará disponible para Vicente Moreno el próximo viernes en el partido que el Mallorca disputará en el estadio Benito Villamarín contra el Betis. El lateral izquierdo ghanés se tuvo que retirar en el minuto 27 del partido del pasado sábado en Son Moix entre el Mallorca y el Alavés por una lesión en los isquiotibiales. Esta retirada propició el debut del griego Leonardo Koutris, que cuajó una buena actuación, hasta el punto de que fue el autor del centro que acabó en el gol de Cucho Hernández y que supuso la victoria de los rojillos. El técnico deberá decidir ahora por quién de los dos apuesta.