Steve Nash: "Es esencial mantenernos en Primera"

El accionista del Mallorca Steve Nash, exjugador de la NBA, ha valorado la importancia para el club de lograr la permanencia ese año en Primera. "Si nos quedamos en Primera aumentará nuestro presupuesto y nuestro conocimiento. Podremos invertir más en la infraestructura y en el equipo. Es esencial mantenernos para desarrollar esos planes a futuro. Pero es difícil cuando tienes el presupuesto más bajo, y por mucho", ha indicado.

Nash ha recordado el paso por Segunda B y Segunda, afirmando que subir no era el objetivo. "Cuando pasamos de Segunda B a Segunda, no nos enfocamos en llegar a Primera de inmediato. En Segunda queríamos reforzar nuestras bases para no descender. No queríamos descender. Ya habíamos pasado por el trauma de descender a Segunda B. Fuimos cautelosos, pero a mitad de año ya empiezas a pensar en la posibilidad de jugar la promoción de ascenso", ha destacado.

"En España, el Real Mallorca fue el tercer club que vimos, y nos gustó lo que encontramos. Es un lugar con una gran historia, queríamos formar parte de ella y sabíamos que aquí había un ganador. Aquí queremos estar, y aquí queremos desarrollarnos como equipo", concluyó.