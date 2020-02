Más que tres puntos en juego

Cucho Hernández puede volver al once titular tras recuperarse de sus molestias físicas.

Cucho Hernández puede volver al once titular tras recuperarse de sus molestias físicas. dm

En medio de la tormenta institucional vivida esta semana con el despido de Maheta Molango como consejero delegado, el Mallorca recibe este mediodía al Alavés (13.00 horas/Movistar) con la obligación de sumar tres puntos que le permitan salir del descenso, a expensas de lo que haga el Celta ante el Real Madrid, para no dejar que los equipos que están por encima se escapen.

Los bermellones acuden a este encuentro en plena sequía goleadora, ya que no han logrado perforar la portería en los últimos tres encuentros de Liga, igualando su peor marca del curso, cuando estuvieron de la segunda a la quinta sin marcar.

Una derrota del Mallorca prácticamente le dejaría solo en la lucha por evitar el descenso junto a Celta, Leganés y Espanyol, además de la posibilidad de acabar como colistas la jornada. El encuentro puede coger tintes trágicos en caso de no lograr la victoria, ya que reduciría aún más si cabe las opciones de conseguir la salvación a final de temporada.

Para este encuentro Moreno tiene disponible a toda la plantilla y apostará por el mismo once que dispuso frente al Espanyol, con la más que probable inclusión de Cucho por Febas, retornando al sistema con dos delanteros.

El conjunto vasco, dirigido por Asier Garitano, es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta con siete puntos de los doce posibles. Actualmente es decimocuarto en la tabla con 27 puntos, por lo que afrontan el partido con la idea de sumar de tres y meter una distancia prácticamente insalvable con los equipos implicados en la pelea por el descenso.

La gran amenaza del conjunto 'babazorro' son Joselu y Lucas Pérez, ya que ambos acumulan nueve goles cada uno. El delantero gallego se estrenó en Liga ante el Mallorca en el encuentro de la primera vuelta (2-0).



Horario Eibar-Mallorca

El encuentro entre el Eibar y el Mallorca correspondiente a la jornada 27 del campeonato de Liga se disputará el sábado 7 de marzo a las 13.00 horas.



Garitano: "Los resultados hacen más peligroso al Mallorca"

El técnico del Alavés Asier Garitano dejó claro que no se fía de la mala racha del Mallorca en los últimos encuentros: "Han competido muy bien y han perdido puntos por detalles, por mala suerte. Los resultados les hacen más peligrosos, van a poner muy cara la salvación a los que estamos compitiendo con ellos", destacó. El de Bergara afirmó que entiende que el Mallorca esté luchando por evitar el descenso: "Es normal que equipos como Mallorca o nosotros podamos estar ahí y hay que saberlo llevar. Con la dificultad del primer año en Primera, no creo que pensarían que en febrero estarían en UEFA. Les puede poner nerviosos que nosotros hagamos las cosas mejor que ellos, pero los puntos no les van a alterar".