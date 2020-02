Destitución de Maheta Molango: Aquí manda Sarver

Robert Sarver ha cogido el toro por los cuernos. El despido fulminante de Maheta Molango como consejero delegado eleva el protagonismo del propietario en la toma de decisiones. El estadounidense no estaba contento con la gestión del suizo de los últimos meses, una circunstancia que ha sido decisiva para apartarle a pesar de que tenía contrato hasta 2021.

El banquero, a través del presidente y gran accionista Andy Kohlberg, junto al consejero Graeme Le Saux, está removiendo los cimientos de la planta noble de Son Moix. No va a haber más bajas, al menos a corto plazo, pero los máximos accionistas no quieren repetir errores. Asumen que la omnipresencia de Molango ha sido perjudicial y con los pasos que se están produciendo en las últimas horas evidencian que no quieren que se repita.

A Sarver no le ha gustado la nefasta política de fichajes en el mercado de verano, con doce jugadores de los que apenas solo juegan habitualmente dos o tres. La gota que ha colmado el vaso fue este mercado de invierno, en el que Molango y su director deportivo Javier Recio, con el equipo coqueteando cada jornada con las plazas de descenso, ha fichado a Pozo y Koutris en un momento del curso en el que las incorporaciones deben elevar de inmediato el nivel de la plantilla.

Hay algunas preguntas sobre el porvenir del Mallorca que todavía no han obtenido respuesta, pero hay algunas cosas claras. Mejor ir por partes.

Gestión: Se busca un perfil financiero sin poder en el área deportiva



El presidente Kohlberg se apresuró a aclarar en la nota del martes, en la que se anunciaba el adiós de Molango, que Alfonso Díaz, actual director de Finanzas, se convertiría en el director ejecutivo interino de operaciones comerciales. El matiz de interinidad de Díaz, que llegó de la manos del ya ex CEO, no es baladí. Los dueños quieren otro perfil que sea de su máxima confianza, con capacidad para gestionar todos los departamentos, aunque sin inmiscuirse en el deportivo. Es decir, opinaría de la conveniencia o no desde el punto de vista económico sobre los fichajes, pero no tendría la última palabra. Mateu Alemany es el gran deseado por una gran parte del mallorquinismo, pero tendrían que darse muchas situaciones favorables para que eso sucediera. Y la más importante de todas es que los dueños estuvieran convencidos a la hora de dar ese paso.

Dirección deportiva: Javi Recio gana peso tras perder cierto poder de decisión



La primera consecuencia del despido de Maheta Molango es el peso que asumirá en la toma de decisiones el director deportivo Javi Recio. Sarver y Kohlberg mantienen la confianza en el madrileño, que no se encuentra en la isla al estar de vacaciones, a pesar de que trabajaba conjuntamente con el ex consejero delegado. Una de las incógnitas reside en si van a colocarle a alguien por encima que sea cercano a la propiedad. Recio, con contrato hasta 2021, también fue fichado por Molango y siempre ha desempeñado un papel de perfil bajo respecto al que era su jefe. Eso sí, llama la atención que se purgue al suizo por sus malas decisiones en lo deportivo sin que eso le perjudique. Por su parte, el exfutbolista internacional inglés del Chelsea y Blackburn Rovers, Graeme Le Saux, es de la máxima confianza de Kohlberg y tiene fijada su residencia en Pollença. Actualmente es comentarista de partidos en la Premier League, aunque no ha trascendido si querría ostentar un cargo ejecutivo. Lo que es seguro es que, como consejero del Mallorca, se reunió junto al presidente en la noche del martes con el técnico Vicente Moreno, todo un ejemplo de implicación en el proyecto.

Entrenador: Los dueños le dan la razón a Moreno



Nunca lo ha llegado a decir abiertamente, pero con sus decisiones es evidente que el entrenador del Mallorca no está contento con los fichajes que debían mejorar al equipo que logró el histórico ascenso. Los Salibur, Trajkovski y compañía, que están entre los futbolistas con un salario más elevado de la plantilla, son habituales de la grada cuando deberían ser referencias sobre el césped. Moreno es consciente que su puesto hasta el final no está garantizado, pero Sarver le da la razón de que los refuerzos no han estado a la altura.

Sustituto para Molango



El exdirector general del Valencia, Mateu Alemany, ha sido uno de los nombres que más ha sonado en las últimas horas para sustituir a Molango en el Mallorca. El andritxol, quien ya fuera máximo accionista del club bermellón, firmó en su momento un acuerdo amistoso de salida con Peter Lim que le impide fichar por otro club de la Liga hasta el próximo 30 de junio, algo que imposibilitaría su incorporación inmediata al Mallorca.