La afición respalda el adiós a Molango

Han pasado dos días desde que el Mallorca anunciara por sorpresa la destitución del hasta ahora consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango. Su marcha del club ha sido aplaudida por la afición, aunque reconocen que es un anuncio que "llega tarde". Por su parte, exjugadores y exdirectivos de la entidad bermellona prefieren esperar a "las explicaciones" del exconsejero delegado antes de entrar a valorar su adiós tras cuatro años al frente del club bermellón.

El popular aficionado mallorquinista Pep Lladó 'Es Berro' cree que este movimiento por parte de la propiedad llega tarde: "Es lo mejor para el club, aunque tampoco creo que todo lo que ha hecho lo haya hecho mal. Llega un poco tarde, lo que pasa encima del césped es difícil de arreglar". En un mismo tono se pronunció Toni Vallespir, presidente de la Unió de Penyes Mallorquinistes. "Estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado la propiedad. Algo concreto ha debido pasar entre ellos y el consejero", apuntó.

"Desconozco si es merecida o no la destitución de Maheta. Creo que todavía esperamos las explicaciones, pero está claro que se ha perdido una ventana de fichajes muy importante", argumentó el exfutbolista y exentrenador del Mallorca Miquel Soler.

El expresidente Miquel Contestí, una de las voces más emblemáticas del mallorquinismo, puso en duda el momento y las causas del despido de Molango. "La destitución ahora la encuentro un poco rara. Parecía que tenía una muy buena relación con la propiedad. No sé si habrían hecho lo mismo en caso de ganar el pasado domingo. Igual esperaban que el Mallorca estuviese entre los tres primeros", ironizó.



Mateu Alemany



Si en algo coinciden la mayoría de ellos es en que ven en la figura de Mateu Alemany el hombre más indicado para coger las riendas del club. Tanto Toni Vallespir como Sebastià Oliver, presidente de Moviment Mallorquinista, confían en el regreso de Alemany al frente de la entidad.

"Seguro que con él al frente no bajaríamos", aseguró Oliver. "Creo que sería un buen ejecutivo para el club. Cuando estuvo aquí, la relación entre las peñas y el club fue excelente. Nos gustaría mucho que el elegido fuera Alemany", añadió Vallespir.

Miquel Soler y Paco 'Chichi' Soler, que coincidieron con el dirigente en su etapa como futbolistas bermellones, se muestran más escépticos sobre el hipotético regreso del andritxol al club. "Quizá ellos no le conozcan o no confíen en él, pero el club necesita a alguien que entienda de finanzas y que se sepa rodear bien de gente que sepa de fútbol", argumentó Miquel Soler. "Creo que es inviable que vuelva Mateu. Es bueno que haya alguien que conozca el sentir de la gente, pero hoy en día las propiedades buscan perfiles neutros, pensando que no estén intoxicados", reflexionó Paco Soler.

Que los jugadores se descentren es lo que más preocupa al exbermellón Iván Campo, más allá de la destitución de Molango o su posible sustituto. "Ahora ni puedes hacer fichajes ni mejorar el equipo. Me preocupa más qué va a pasar el sábado. Son suposiciones todo y me parece que pueden desestabilizar lo que pueda pasar ante el Alavés".

Con el equipo metido en posiciones de descenso, varios de ellos confían en que se puede dar la vuelta a la situación, aunque reconocen que será muy difícil. "Lo veo complicado, ya que lo que han traído no ha mejorado el equipo que teníamos. Pensando con el corazón creo que sí que salvará, pero será muy difícil", deseó Pep Lladó.

"El equipo está bien, pero necesita esa pizca de suerte de cara a gol. Hay que hacer un buen partido el sábado y recuperar la confianza, que es lo que falta ahora mismo", resaltó Iván Campo. Por otro lado, la salvación no es lo más importante para Contestí: "No le doy mucha importancia . Prefiero un club unido y que la gente disfrute. Ahora se prima más el espectáculo que el deporte".