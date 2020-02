Xisco Campos: "Agradecemos su trabajo a Molango, pero pensamos en el Alavés"

Xisco Campos, uno de los capitanes del Mallorca, ha querido zanjar el asunto de la destitución de Maheta Molango como CEO del club. "Ayer se nos comunica su destitución. Como plantilla lo que hicimos fue agradecerle todo el trabajo que ha hecho aquí. A partir de ese momento, dejamos el tema cerrado. Es lo que le transmitimos, nuestro agradecimiento, pero pensamos en el partido contra el Alavés. Si no pensamos en el partido este sábado nos desviamos de lo importante, que es ganar partidos", ha explicado.

La noticia sobre Molango ha llegado en un momento en el que el equipo se encuentra en posiciones de descenso, aunque Xisco espera que el equipo esté por encima de la situación: "Hemos de estar por encima de todas las circunstancias, no tenemos que valorar nada más. Nuestro objetivo es hacer todo lo que podamos hacer. Nos tenemos que rebelar contra esta injusticia futbolística. Por detalles se nos están escapando partidos. Nuestro trabajo es que todos estemos juntos, que el entorno sea positivo que el esfuerzo merece mucho la pena".

El de Binissalem espera que la afición responda el sábado ante el Alavés (13.00 horas). "Necesitamos a todos y que vengan con actitud de rebelarse contra la situación. Lo que conseguimos el año pasado, volver a la elite, no tiene precio y tenemos que agarrarnos a ello con todas nuestras fuerzas", ha subrayado.

El capitán bermellón no ha querido valorar el encuentro como una final y ha hablado de que "hacer quinielas no sirve". "Entramos un poco en el debate de siempre. Hacer quinielas no sirve de nada. Quién te dice que no vas a ganar un partido que a priori piensas que no ganarás. No sirve de nada. Sabemos que es un partido es un muy importante. Intentamos darle la importancia que tiene a cada encuentro", ha resaltado.

Xisco, una de las voces más autorizadas dentro del vestuario, ha afirmado que ve al equipo "concienciado" para darle la vuelta a la situación. "Si ves todo el proceso que lleva el equipo, bofetadas nos hemos llevado de todos los colores. Veo al equipo concienciado, responsabilizado y con ganas de darle la vuelta a la situación. Queremos estar acertados, vaciarnos y dar todo lo que tenemos. Hemos pasado por momentos difíciles. Ahora tenemos presión de la buena", ha concluido.