Vicente Moreno: "Sigue habiendo opciones para los cuatro que estamos abajo"

"Veo un final de temporada precioso para todos, incluso para los que estamos en la pelea. Sigue habiendo opciones para los cuatro que estamosque estamos ahí". De esta manera resumió ayer el técnico del Mallorca Vicente Moreno su sentir tras la dolorosa derrota del Mallorca en Cornellà ante el Espanyol.

El técnico bermellón reconoció que todo el grupo tenía puesta "muchísima ilusión" en el partido, pero dejó claro que todavía queda mucha Liga por delante. "Teníamos puesta muchísima ilusión en el encuentro. A día de hoy no está nada dicho por parte de ningún equipo. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua al final de temporada", reflexionó.

Moreno no ocultó en ningún momento que contaba con sacar "un resultado positivo". "No puedo hacer una lectura más que negativa del partido. Pensaba que podríamos sacar un resultado positivo y no lo hemos hecho. Se hace duro después de un buen partido del equipo no conseguir el premio", lamentó.

Moreno cree que este encuentro es similar a otros del equipo, donde el Mallorca no encontró la manera de igualar un gol en contra. "En general hemos hecho un partido bueno. Hemos sido mucho mejores que el Espanyol en muchas cosas. En la parte final, con ese desespero de lograr el empate, no hemos encontrado la forma de hacerlo. Nos ha pasado como otras veces, con sensación de que merecemos más, pero no lo conseguimos", resumió.

"No es fácil gestionar desde dentro del terreno de juego las situaciones del VAR que siempre nos caen de forma negativa... Además sabemos que va a ser así", ironizó el preparador valenciano.

Alejandro Pozo vivió su primer partido como titular y Moreno quedó muy contento con su rendimiento. "Ha hecho muy buen partido de lateral. No era algo nuevo para él. Es una opción más que tenemos. Seguro que si va participando en más encuentros nos dará más", concluyó.