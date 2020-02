Moreno: "Vamos a dejárnoslo todo para ganar"

"¿Un partido a vida o muerte? Podéis llamarlo como queráis. Para nosotros es importantísimo y queremos ganarlo sí o sí. Vamos a dejárnoslo todo. Sabemos lo que nos jugamos y es mucho". Con estas palabras ha resumido este mediodía Vicente Moreno la trascendental cita que el Real Mallorca afronta este domingo ante el Espanyol. Sin intención de meter más presión a los suyos de la que ya tienen, el técnico valenciano es consciente de la importancia de sacar un resultado positivo de su visita a Cornellà.

"Me gustaría ganar el partido y que fuera un golpe de moral positiva. Es una oportunidad única para estar una semana más fuera del descenso. No sé el valor que le dan ellos al encuentro, pero nosotros le damos el que tiene, y es mucho", ha insistido el de Massanassa, quien también ha reconocido que "a día de hoy" son "cuatro los equipos que parece que lucharán por conseguir esa plaza que otorga la permanencia". "Somos cuatro equipos los que nos hemos quedado un poco rezagados y parece que somos un poco los que nos jugamos esa plaza. Sabemos que en dos semanas esto puede cambiar, pero ahora mismo la realidad es esa", ha señalado.

Cuestionado por el estado de forma de Antonio Raíllo, quien se ejercitó por primera vez con sus compañeros en el día de ayer, el valenciano no ha ocultado las esperanzas que tiene puestas en que el cordobés pueda tener minutos ante su exequipo el Espanyol: "El partido es fundamental y Raíllo es un jugador importante para nosotros. Si puede jugar, jugará. Si el domingo está sobre el césped será porque él se ve con posibilidades, pero si vemos que hay dudas, desde luego no estará en el once. Hay otros jugadores que pueden hacer su papel".

Otro de los futbolistas que llega justo para el encuentro es Cucho Hernández. El delantero bermellón ha vivido una semana complicada y el servicio médico del club no ha querido forzar dada la lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de medio año. "Con Cucho hay que tener cuidado. Es un jugador que ha estado mucho tiempo parado y viene de una lesión importante. Si recae podemos tener problemas, por lo que a veces hay que ir controlando esa suma de minutos. Hay veces que es mejor parar. De todas formas, creo que tendré la posibilidad de poder contar con él", reveló el técnico del conjunto bermellón.

Sobre la negativa dinámica que acompaña a ambos equipos, el Espanyol todavía no ha ganado en su feudo y el Mallorca no ha sido capaz de hacerlo fuera de él, Moreno ha insistido en las rachas del fútbol y ha señalado que en Cornellà espera poner fin a la que atraviesa el conjunto bermellón: "El fútbol es muy caprichoso. Cuando entras en una dinámica negativa, muchas veces romperla es complicado. Muchos de los partidos que el Espanyol ha jugado en casa ha merecido ganar y al final no lo ha hecho. Llega un día que estas malas rachas se rompen. Ojalá esta semana se rompa a nuestro favor".