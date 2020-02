Valjent: "El partido ante el Espanyol no es definitivo"

El central del Real Mallorca Martin Valjent quiso restar importancia a la final que su equipo afronta el próximo domingo ante el Espanyol en el estadio Cornellà-El Prat, donde estarán en juego puntos clave para la salvación de ambos conjuntos. "Es importante, pero no definitivo. Queda mucha Liga por delante, y aunque es un rival directo en la tabla, no es definitivo", señaló el defensa del conjunto bermellón en una rueda de prensa.

El eslovaco, único futbolista del plantel bermellón que ha disputado todos los minutos hasta el momento, subrayó no obstante, que la salida a Cornellà supone una nueva oportunidad para romper la mala racha del equipo a domicilio. El Mallorca suma solo un punto de treinta en juego en diez encuentros a domicilio y es el único equipo de Primera que todavía no ha conseguido sumar una victoria lejos de su feudo. "Necesitamos ganar, por los puntos y por empezar a sumar fuera. Es un rival directo, pero todavía quedarán tres meses de competición", remarcó. El defensa también respondió a una pregunta sobre la posible ausencia, por lesión, de Raíllo: "Está mejorando, es un jugador importante y espero que se recupere. Si no es así tenemos otros centrales", indicó.



Sin Pendín dos partidos

Dani Pendín, segundo de Moreno, ha sido sancionado con dos partidos por la tarjeta roja que vio en el partido ante el Valladolid por "protestar de forma ostensible" una de las decisiones del colegiado. El argentino no podrá sentarse en el banquillo ante el Espanyol el próximo domingo y tampoco ante el Alavés en Son Moix.