Sergio Vallecillo: "Es cuestión de tiempo que los chavales lleguen al primer equipo"

Director del Fútbol Base del Real Mallorca. Tras ocho años desempeñando sus funciones en el fútbol formativo del Barça, "la parte humana y el objetivo deportivo" del club bermellón convencieron a Vallecillo (Barcelona, 1976) para hacer las maletas y poner rumbo a la isla. "Quería salir de mi zona de confort", reconoce embarcado en un proyecto en el que confía ciegamente: "Más pronto que tarde los chavales llegarán al primer equipo"

P ¿La cantera del Mallorca gesta un nuevo Marco Asensio?

R Gestiona un nuevo Marco Asensio y seguramente muchos otros jugadores que han pasado por aquí y que han tenido una trayectoria triunfal cumpliendo su sueño de jugar en Primera. Marco es un ejemplo a seguir para muchos de los chicos que están actualmente en la cantera. Referentes como él son muy positivos.

P Por muy bien que se hagan las cosas, ¿al final lo difícil es mantener a ese jugador en el club?

R La dificultad es similar en todos los equipos. Hay que tener en cuenta que la cantera del Mallorca es muy productiva, me ha sorprendido muy positivamente el nivel de los jugadores. Nosotros lo que pretendemos es que se sientan lo más cómodos posible, pero está claro que existe una dificultad. Hemos logrado marcar un camino en el club en el que se identifican. Nuestro objetivo es que su futuro también se visualice aquí.

P ¿Cómo se convence a un futbolista para que siga en el Mallorca y no acepte ofertas del Real Madrid o el Barcelona?

R Más allá de convencerles, lo que pretendemos conseguir es que visualicen su camino para el día de mañana. Tenemos el caso de Rafa Obrador (renovado hasta 2024), pero hay casos similares que se encuentran en el mismo proceso. La visualización pasa porque vean las ventajas y no las dificultades, que por supuesto también las hay.

P Su rol ha cambiado. Antes lo fácil era convencer a los chavales para que ficharan por el Barça, ahora lo difícil es que se queden en el Mallorca.

R Sí, en cada momento toca responsabilizarse de unas cosas. Cuando estaba en el Barça me tocaba cumplir unas funciones muy específicas, aunque ya había tocado muchos campos. Aquí tengo la responsabilidad del día a día, meterme de lleno en la atención personalizada que pretendemos dar a nuestros chicos.

R La parte humana y el proyecto deportivo. La propiedad en su día creyó que era la persona que tenía que dirigir este proyecto. Me transmitieron la idea que tenía el club, la de crecer a nivel estructural, desde la base, eso me cautivó. Me identifico con la parte ética de este proyecto. Lo que más me ha cautivado es la pasión que mueve a la gente que trabaja en este club para que el Mallorca siga creciendo.

P ¿Qué loco deja la Masia para venir a Son Bibiloni?

R Desconozco si es una locura, simplemente creía que era el momento de seguir creciendo. El Barça me daba esa posibilidad, pero el hecho de salir de mi zona de confort y poder desarrollar una parte profesional diferente en mí me animó. Poder venir a un club como este hizo el resto.

P ¿La insularidad es un problema?

R La podemos ver como una amenaza o como una oportunidad. Jugadores de fuera de la isla se están integrando al proyecto porque están viendo que se pueden identificar con el mismo. No es nuestro trabajo ponernos trabas, hay que ver el lado positivo.

P Entiendo por sus palabras que el club ha apostado por darle otra dimensión a la cantera.

R Eso me transmitieron a mí. Quieren, creen y están apostando claramente porque la estructura del fútbol base se desarrolle de la mejor forma posible. La propiedad es la primera interesada en que se produzca una mejora y así lo demuestra en el día a día.

P ¿Tan positivo sería construir una residencia en Son Bibiloni?

R Nuestra idea es fomentar al jugador balear y aprovechar la cantera que tenemos, pero evidentemente estamos abiertos a crecer en todos los ámbitos incorporando a gente de la península. Tener una residencia sería algo bueno. Yo fui responsable de la del Barça y para potenciar un proyecto integrador es mucho más ventajoso. No obstante, he tenido la suerte de conocer el proceso de acogida familiar que se gestiona aquí y me ha sorprendido muy gratamente. Hay futbolistas que necesitan la cercanía de una familia.

P En la Masia vio crecer a Ansu Fati o a Take Kubo. ¿Se les ve desde pequeños algo especial?

R Tuve la suerte de estar con esos jugadores. Kubo es un chico muy inteligente, a los días de llegar a España ya empezaba a hablar castellano. Está claro que el talento se ve desde muy temprana edad, pero la clave es saber dirigirlo en el proceso.

P ¿Ve ese tipo de talento a día de hoy en la cantera bermellona?

R Por supuesto. No diré nombres por respeto a todos los chicos, pero hay muchos y me ha sorprendido muy gratamente.

P ¿A cuántos chicos dirigen actualmente en la cantera rojilla?

R Tenemos 269, desde benjamín hasta el Mallorca B.

P ¿Cómo valora las instalaciones de la Ciudad Deportiva?

R Son ejemplares. El entorno ayuda mucho para que se pueda trabajar confortablemente. El club tiene intención de mejorarlas, es un progreso constante y continuo, pero es verdad que hay muy pocos clubes en España, los podría contar con los dedos de una mano, que desde benjamín entrenen de forma diaria y semanal en campos de hierba natural. Es un privilegio que ayuda muchísimo a que los chicos puedan desarrollarse.

P ¿Es difícil lidiar con representantes de futbolistas de 14 o 15 años?

R Tratamos todo con muchísima sensibilidad, Javi Recio y Maheta Molango los primeros. Nuestro único objetivo cuando negociamos con asesores o representantes de jugadores es entender que el epicentro es el chaval y que todos debemos trabajar por el bien personal de él, no por el material.

P Desde que el Mallorca descendiera a Segunda B no se ha vuelto a dotar al primer equipo de ningún jugador de la cantera... ¿He ahí su trabajo?

R El objetivo principal es que nuestros jugadores puedan llegar al primer equipo de la mejor manera posible. Estamos en ese proceso. Moreno nos facilita muchísimo el trabajo en el día a día, apostando por nuestros chicos, incorporándolos a los entrenamientos y abriéndoles las puertas para que puedan llegar. Tenemos pleno convencimiento de que eso pasará.

P ¿Qué metas se pone a corto plazo?

R La posición del primer equipo nos marcará la situación real. El club cree en el fútbol base y es cuestión de tiempo que nuestros chicos lleguen al primer equipo. Más pronto que tarde los chavales lo conseguirán.

P ¿Habla habitualmente con Moreno?

R Por supuesto, en el día a día, es la suerte de estar en un club tan familiar. Hay que agradecer a Vicente las hora que le dedica. Nos vemos en el inicio y al final de la jornada. Departimos sobre muchos temas, sobre todo con Dani (Pendín), en cuestión de gestión de futbolistas.

P En un punto intermedio se encuentra Julián Robles, entrenador del Mallorca B.

R Julián es un punto de estabilidad para nosotros. Estoy muy contento con el trabajo que está desarrollando. Sabemos que el club está por encima de todo y solo miramos por el bien de los jugadores. La importancia que tiene un entrenador en un filial es de suma consideración.

P Hay demasiadas categorías de por medio entre el primer equipo y el filial. Eso no ayuda.

R En esas estamos. Tener al filial en Segunda B facilitaría el paso para que nuestra cantera accediera al primer equipo, somos muy conscientes.

P Hay un claro y reciente ejemplo con Raúl Prada, quien este pasado mercado se ha marchado cedido al Pontevedra.

R Lo hicimos con Ibra también en el pasado mercado estival. La opción de irse al Sevilla Atlético entendimos que era muy positiva para él y para nosotros. Con Prada es un caso muy similar. Existía una clara opción de ir al Pontevedra B y jugar en una categoría superior. Evidentemente nos gustaría que eso proceso que tienen que hacer los futbolistas para jugar en el primer equipo pudieran hacerlo aquí, pero si ahora mismo no tenemos la opción, miramos con buenos ojos las cesiones.

P ¿Cómo se ha movido la cantera en el mercado invernal?

R Hemos tratado de reforzarla lo mejor posible. Consensuado con Julián Robles, hemos reforzado varias posiciones que creíamos necesarias en el filial, buscando un perfil con proyección. El juvenil también lo hemos fortalecido con dos jugadores de muchísimo alcance. También estamos muy satisfechos a nivel humano, para nosotros es una prioridad.

P ¿Se trabaja o hay un proyecto para crear una sección femenina de fútbol en el Mallorca?

R El club no está solamente pensándolo, sino que valora opciones. Desconozco actualmente si el proyecto tiene mayor o menor influencia para desarrollarse, pero es verdad que tenemos ese pensamiento y tenemos claro que es el futuro. Está claro que para nosotros una de las bases es integrar a todos y lo estamos haciendo, por ejemplo, con el equipo de la Liga Genuine.

P En el Barça, el fútbol femenino convive a la par que el masculino. Fue una mallorquina, Patricia Guijarro, la primera mujer en estudiar el bachillerato en la Masia.

R Tuve la suerte de poder estar y compartir la evolución que el fútbol femenino ha tenido en los últimos años. Recuerdo el caso de Patri, fue todo un proceso que en la actualidad está totalmente normalizado. El Mallorca viene de una situación difícil, se está regularizando, pero a partir de aquí podremos darle prioridad a este tipo de cosas. Ojalá que pueda ser en el menor tiempo posible.