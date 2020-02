Salva Sevilla niega haber recibido dinero en el Betis por amaño de partidos

El futbolista del Real Mallorca Salva Sevilla, que jugaba en el Betis en la temporada 2013-2014, aseguró este miércoles, en el juicio por el caso Osasuna, que no recibió dinero ni por ganar al Valladolid ni por perder contra Osasuna en el último partido de la temporada.

El almeriense declaró ayer como testigo en la vista y, al igual que otros compañeros suyos en el club andaluz esa temporada, negó en todo momento que en el vestuario se hablara de supuestos amaños de partidos.

Salva Sevilla negó durante el juicio que hubieran recibido alguna cantidad de dinero. "Personalmente no he recibido nada, ni he visto que alguien recibiera", aseguró. Sevilla, uno de los capitanes del equipo en aquella temporada y que actualmente milita en el Mallorca, manifestó que tampoco escuchó "nada" en los vestuarios sobre el supuesto amaño de partidos y que "para nada" Amaya, Figueras o Torres le hablaron de la posibilidad de pactar algún resultado.

Respecto al último partido de aquella temporada, el Osasuna – Betis, Sevilla aseguró que merecieron ganar y que no observaron ningún comportamiento extraño en ningún jugador. Sevilla hizo referencia también al papel del portero de Osasuna, comentando que "hizo un partido muy bueno".