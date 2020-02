Vicente Moreno: "El gol del Valladolid ha sido una cadena de errores"

Vicente Moreno no escondió su decepción tras la dura derrota ante el Valladolid en Son Moix. El técnico del Mallorca definió el tanto de Enes Ünal como "una cadena de errores". "No hemos estado de inicio como hemos estado habitualmente, pero no hemos pasado muchos apuros. En la segunda parte tampoco ha sucedido mucho y se ha dado un resultado excesivo para lo que se ha visto en el terreno de juego. Lo más justo habría sido un empate. El gol ha sido una cadena de errores", se lamentó.

Ocurrió muy poco en el transcurso del partido, una situación que para Moreno benefició al Valladolid. "Son un equipo que en esa situación se encuentra cómodo, con partidos donde no pasa mucho. No hemos tenido la suerte de la acción del gol de Dani, que ha salido el balón fuera. Ha sido todo un poco extraño y las circunstancias no nos han ayudado", resaltó en rueda de prensa.

El valenciano reconoció que la victoria les habría dado "cierto margen". "Cada vez que hemos perdido un partido todos hemos estado tocados. Pero eso no quita que al día siguiente nos pongamos a trabajar y a pensar en el siguiente encuentro. Era un partido importantísimo y de haber ganado nos habría dado cierto margen", reflexionó. "Somos cabezotas y los tenemos cuadrados. Todos los que estamos vamos a luchar hasta el final, que no le quepa duda a nadie", añadió.

Moreno cree que el Mallorca podría estar mejor situado en la tabla. "Podríamos estar en una situación diferente si las circunstancias fueran más favorables. Si consigues uno o dos resultados positivos la situación puede cambiar. Queríamos estar en Primera División, compitiendo con los mejores y estar con ellos tiene esto", puntualizó.

Sobre el mercado de fichajes, Moreno pidió no pensar más en ello: "Hay que olvidarse de historias. Los que tenemos que sacar esto somos los que estamos. Lo demás es perder el tiempo".