Zungu es el tercer refuerzo del Mallorca

El Mallorca continúa apurando las últimas horas del mercado de fichajes y anoche negoció la llegada en forma de cesión del sudafricano Bongani Zungu, que aterrizó en la isla ayer por la tarde y que durante el día de hoy, si no se tuercen las cosas, se convertirá en el tercer refuerzo del mercado de invierno.

El futbolista, internacional con su país en 24 ocasiones, puede desempeñar varios roles en el centro del campo, aunque su posición natural es la de pivote defensivo, un puesto en el que actualmente el Mallorca cuenta con Iddrisu Baba, Marc Pedraza y Señé. Estos dos últimos jugadores no han contado en exceso para Vicente Moreno, por lo que el sudafricano llegará en principio para ser un recambio de garantías para el ghanés.

Zungu ha disputado esta temporada quince encuentros de Liga –siete de titular– logrando un gol, además de participar en tres encuentros de Copa. A pesar de ello, no ha contado este año en exceso con la confianza del entrenador del conjunto francés, el eslovaco Luka Elsner, por lo que la opción de venir al Mallorca es muy atractiva para el jugador.

Comenzó su carrera en varios clubes de Sudáfrica y dio el salto al fútbol europeo de la mano del Vitoria Guimaraes. Tras dos temporadas en Primera División con el club portugués, siendo importante en el once titular, recaló en el Amiens francés, que desembolsó cerca de dos millones de euros por su fichaje. Según informó anoche IB3 TV, el Mallorca abonará 500.000 euros por la cesión.

En la temporada 2017/2018, su primera en Francia, disputó 26 encuentros, aunque en la siguiente campaña tan solo participó en cinco, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha al comienzo de la misma que le mantuvo apartado casi toda la temporada del equipo.

Su llegada al conjunto bermellón provocará con total seguridad la salida de algún jugador de la actual plantilla, ya que es necesario que se libere una ficha para acometer su fichaje. Señé o Pedraza, con pocos minutos en Liga, tienen muchos números de abandonar la disciplina del club ya que cuentan con ofertas de equipos de Segunda, aunque Chavarría o Salibur tampoco tienen asegurada su continuidad en el club.

Por otra parte, el club bermellón afronta hoy el último día del mercado de fichajes, que se cierra esta noche a las 00:00 horas, con la misión de conseguir, si es posible, un jugador de perfil ofensivo diferente a los que tiene y que refuerce la delantera del equipo.

Con Budimir y Cucho Hernández como indiscutibles en el once, y vista la baja participación de Abdón Prats y Chavarría, la dirección deportiva continúa sondeando el mercado en busca de otro perfil de atacante que sea del agrado de Moreno y que se adecúe a las posibilidades económicas de la entidad.