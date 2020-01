Moreno: "No opino sobre el mercado, entreno con lo que tengo"

El entrenador del Mallorca Vicente Moreno ha evitado valorar el mercado de fichajes, cuyo plazo acaba esta noche a las 00.00 horas, del conjunto bermellón en este mes de enero. "No opino sobre el mercado de fichajes. Vosotros manejáis más información que yo y tenéis más base para opinar. Me dedico a entrenar. Entreno con lo que tengo, ni más ni menos", ha zanjado.

El conjunto bermellón tan solo ha incorporado a dos jugadores Pozo y Koutris, se han marchado Aridai y Alegría y Moreno ha confirmado una salida más, la del lateral Baba Rahman, cedido por el Chelsea. "Baba Rahman no ha estado esta mañana y prácticamente me he enterado a la par que vosotros de que ya no venía", ha comentado.

La llegada de Koutris al Mallorca ha sido precisamente para ocupar la plaza del lateral ghanés. Apenas ha entrenado un par de días junto al resto del grupo, por lo que el técnico valenciano pide "margen" para opinar sobre él: "En esa posición había una necesidad por el estado físico de Baba. El jugador está recién llegado y hay que dar margen de tiempo para opinar".

Equipos como el Espanyol o Celta, rivales directos por la permanencia, se han reforzado con jugadores de calidad en este mercado de invierno, una situación que no parece preocupar en exceso a Moreno. "No me preocupa. Hay equipos que se han gastado 40-50 millones de euros y es una realidad y una dificultad más con la que competimos para conseguir objetivos. En cualquier escenario nuestra obligación es competir y en eso estamos", ha destacado. "Hay que valorar el papel del equipo. Prácticamente quitando dos o tres jornadas ha estado fuera del descenso, y en eso nos centramos", ha añadido.

El Mallorca se enfrenta mañana al Valladolid, un duelo que Moreno no califica como una final, pero que ve como una buena oportunidad de acercarse a los equipos que están por encima en la tabla. "Hablar del término final es cuando no hay nada más detrás. Aquí va a haber sea el resultado que sea. Es un partido muy importante para nosotros. Primero porque queremos sumar tres puntos y porque te da esa opción de seguir fuera del descenso. También puedes acercarte a otros equipos que están por delante", ha argumentado.

Los bermellones cayeron por tres goles a cero ante el conjunto vallisoletano en la primera vuelta, aunque Moreno cree no existe comparación posible. "Allí hicimos muy buena primera parte. El resultado fue un poco abultado. Como deportista que eres siempre tienes esa ilusión de resarcirte un poco. Tengo una muy buena relación con el cuerpo técnico del Valladolid. Hay revancha deportiva y poco cosas más. Va a ser un partido difícil, contra un rival siempre complicado y que también tiene necesidad de ganar", ha concluido.