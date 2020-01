Budimir: "No nos jugamos la vida ante el Valladolid"

Ante Budimir ha querido restar presión al equipo antes de enfrentarse este sábado al Valladolid en Son Moix. El conjunto vallisoletano está inmerso también en la pelea en la parte baja de la tabla, pero para el delantero del Mallorca no es definitivo. "Es un partido que para nosotros vale mucho, pero también tenemos 17 partidos más y no nos jugamos la vida el sábado", ha destacado.

El Mallorca tiene un calendario determinante para la lucha por el descenso, con Valladolid, Espanyol y Alavés como rivales. Budimir ha destacado que este tipo de encuentros tienen un "valor especial". "Contra el Celta no dejamos que nos ganaran y seguro que estos partidos son determinantes porque jugamos contra un rival que está cerca nuestro. Este tipo de encuentros tienen un valor especial, pero falta mucho todavía", ha recordado.

El Mallorca se ha acostumbrado a mostrar en Son Moix su mejor versión, pero para Budimir no es garantía de victoria jugar como local. "Hemos ganado muchos puntos en casa, pero no es que vayamos a ir el sábado tranquilos. No por jugar en Son Moix vamos a ganar. Hemos estado preparando el partido esta semana y eso nos da tranquilidad", ha puntualizado.

Budimir se ha mostrado convencido de que el Mallorca logrará dentro de poco el ansiado triunfo a domicilio, algo que no ha conseguido en toda la temporada. "Es verdad que hasta hora no hemos ganado ningún partido fuera de casa, pero también es parte de nuestro camino y seguro que al final ganaremos a domicilio", ha asegurado.

El delantero croata ha valorado la irrupción de Cucho en el once y cómo se siente jugando con otro delantero a su lado. "No soy quién decide. El once que pone el míster es el mejor para ganar el partido. Contra el Valencia me divertí mucho y fue un buen partido. Contra la Real también, aunque no sacáramos un buen resultado", ha matizado.

Sobre el rival del domingo, Budimir ha advertido de que el Valladolid es un equipo "muy peligroso". "Hay que estar muy concentrados. Es un equipo muy peligroso y con mucha experiencia. En defensa son muy físicos y arriba tienen jugadores que pueden marcar gol en cualquier momento", ha resaltado.