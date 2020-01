El gol que lo cambió todo

Apenas habían transcurrido unos segundos del segundo tiempo cuando el Mallorca tiró por la borda el magnífico trabajo que había realizado en los primeros cuarenta y cinco minutos ante la Real Sociedad. Una acción que cambió el partido en el que los bermellones empezaron a escribir su derrota en el Reale Arena. Fue una falta de concentración imperdonable, de esas que deben desquiciar a Vicente Moreno y que ya se ha producido en otras ocasiones durante la temporada. Merino realizó un centro desde la banda izquierda hasta la derecha, la recogió Portu y Lumor no apretó lo suficiente. El centrocampista de los donostiarras envió la pelota al corazón del área y la defensa de los bermellones siguió demostrando su pasividad con el añadido de que Raíllo sufrió el resbalón más inoportuno del curso. Esto fue suficiente para que Isak llegara desde atrás para perforar la portería de un Manolo Reina que no pudo hacer nada. Fue un mazazo demasiado fuerte porque el Mallorca ya no pudo levantarse.

Toda la contundencia que había exhibido en la primera parte, con las líneas muy juntas, mostrando un equipo ordenado para tratar de evitar que los Odegard, Oyarzabal y compañía hicieran daño, quedó en nada en ese momento. Porque los bermellones ya no volvieron a ser los mismos hasta el final. La zaga se convirtió en un flan, dejó de ser agresiva y se generaron demasiados espacios para que la Real Sociedad creara peligro. El resultado es que los vascos marcaron dos tantos más para instalar el 3-0 en el electrónico.

El Mallorca, que no va nada sobrado en ataque, debe elevar su nivel atrás si quiere atar la permanencia. Ya es el segundo equipo más goleado de la Liga, con treinta y siete, solo uno menos que el colista Espanyol, una circunstancia que condiciona mucho para sumar puntos. Ayer en el Reale Arena volvió a quedar claro.