Odegaard, el peligro de la Real

De semblante tímido e inofensivo, Martin Odegaard las mata callando. El joven futbolista noruego se ha convertido en solo unos meses en una de las grandes sensaciones de LaLiga. Cedido por el Real Madrid a la Real Sociedad en el pasado mercado estival, el joven futbolista de solo 21 años ha dejado de ser una promesa para convertirse en el principal artífice de las jugadas de peligro de su equipo cada vez que pisa el césped.

Entre algodones y ejercitándose en el gimnasio ha tenido Imanol Alguacil a su estrella durante la última semana. El noruego se ha quedado al margen del grupo por precaución, pero su presencia en el partido de esta tarde ante el conjunto bermellón parece que no peligra. "Entiendo que Odegaard estará en condiciones de poder jugar. Eso para ellos sin duda es una noticia muy buena y no tanto para nosotros", reconoció Vicente Moreno en la previa de un encuentro que el futbolista de la Real no quiere perderse.

Fue precisamente ante el cuadro mallorquín cuando el centrocampista cedido por el Real Madrid se estrenó como goleador del equipo guipuzcoano. Por eso, el duelo que mide a ambos conjuntos tiene para él un sabor especial más allá de los tres puntos.

Con cuatro goles y cinco asistencias en lo que va de curso, el club blanco, propietario del jugador, se ha planteado incluso recuperar a su futbolista antes de que se cumplan los dos años de cesión que tiene firmados con los donostiarras.

Más allá de su brillantez individual, Odegaard ha catapultado a una Real Sociedad situada en zona europea y que pelea por meterse entre los grandes de la Liga española. Su fútbol atractivo y talentoso es uno de los grandes problemas a los que deberá hacer frente la escuadra rojilla esta tarde en el nuevo Reale Arena de San Sebastián.