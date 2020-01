Nuevo varapalo del Mallorca a domicilio

Un único punto de treinta. El Mallorca volvió a alimentar el monstruo. El conjunto bermellón regaló el partido ante la Real Sociedad en una segunda parte para el olvido en la que encajó hasta tres tantos y en la que tiró por la borda todo el trabajo realizado en el primer periodo.

Desajustes defensivos, apatía y una tremenda desconcentración llevaron, una vez más, a los de Moreno a sumar una nueva derrota a domicilio, la novena ya del curso. La Real fue muy superior, con un Isak que abanderó a los suyos para sacar a relucir, nuevamente, las carencias del Mallorca cuando juega lejos de su feudo.

Solo los deméritos de los rivales que acompañan a los bermellones en la parte baja de la tabla, permite a los isleños mantenerse una semana más fuera de la zona de descenso. Con lo que hay no basta sobre el verde es evidente que no basta, solo con Son Moix el Mallorca no va a salvar la categoría.

La fiebre evitó que Vicente Moreno calcara el mismo once que dispuso ante el Valencia el pasado fin de semana. Salva Sevilla cayó fuera de la convocatoria por segunda vez esta temporada y dejó su posición en el campo a Aleix Febas. Pese al contratiempo, el de Massanassa mantuvo el mismo sistema, con un 4-4-2 y Cucho y Budimir en la dupla de ataque.

Ambos equipos saltaron al verde del Reale Arena con un ritmo trepidante. Las intenciones eran txuri urdin, pero las ocasiones bermellonas. Un zarpazo de Lumor obligó a Remiro a exhibirse bajo los tres palos con una parada magistral a los ocho minutos del encuentro, poco después, en el 18, Lago remató de cabeza un lanzamiento de esquina que el guardameta del conjunto guipuzcoano volvió a atajar.

La Real sacó los dientes y el Mallorca se vio obligado a dar un paso atrás y replegarse líneas. El asedio vasco no pillo desprevenidos a los rojillos, que lograron tomar el camino de los vestuarios sin que se moviera el luminoso. Fue al filo del descanso cuando los locales dispusieron de su mejor oportunidad a través de las botas de Isak. El delantero sueco le ganó la espalda a Raíllo e intentó levantar el esférico por encima de Reina. Una mano salvadora del andaluz evitó el desastre.

El error irritó a Isak, que no tardó en enmendar su equivocación. Al Mallorca se le complicó la vida demasiado pronto. El joven delantero del conjuntó vasco remató en el área una dejada de Portu a centro de Aihen tras un grave error de concentración en defensa. La Real abría la brecha y los pupilos de Moreno ya no eran capaces de taponarla (min. 46).

Los locales se convirtieron en una auténtica avalancha, demasiada para un Mallorca desencajado que no se esperaba tal castigo. Isak derruía todo lo que se le ponía por delante y como era de esperar, el segundo tanto no tardó en llegar. Un disparo de Barrenetxea, lo desvió Gámez para confundir a Reina. El 2 a 0 ya era insalvable.

La goleada la redondeó Portu en 81, después de que nuevamente la defensa visitante fuera incapaz de sacar a fuera un balón que se paseó durante demasiado tiempo por el área. El mercado de fichajes cierra sus puertas el próximo viernes y el club está obligado a mover ficha.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Llorente, Le Normad, Aihen; Portu, Zubeldia, Merino (Guevara, min. 76), Oyarzabal (Barrenetxea, min. 56); Isak (Januzaj, min. 79) y Odegaard.

Real Mallorca: Reina; Gámez, Valjent, Raíllo, Lumor; Dani Rodríguez, Baba, Febas (min. 59), Lago Junior (Take Kubo, min. 70); Cucho Hernández y Budimir (Abdón, min. 82).

Goles: 1-0: Isak (min. 46). 2-0: Gámez en propia puerta (min. 58). 3-0: Portu (min. 81).

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés).

Tarjetas amarillas: Valjent (min. 64), Lumor (min. 92).

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Reale Arena ante 29.912 espectadores.

Incidencias: Partido correspondiente a las vigésimo primera jornada de competición.