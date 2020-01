Moreno: "Hay algunas posiciones donde podemos estar más necesitados"

A falta de una semana para que se cierre el mercado de fichajes, Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, no quiere presionar a la dirección deportiva del club. "Hay que romper una lanza en su defensa", ha confesado: "Este mercado no es fácil y no siempre lo que quieres lo puedes conseguir". Pese a ello, el preparador valenciano ha reconocido que "como cualquier otro equipo de la categoría" tienen "mucho margen de mejora". "En algunas posiciones concretamente podríamos estar más necesitados que en otras, pero será el mercado quien marcará las posibilidades", ha indicado.

Las altas y las bajas han centrado el discurso del valenciano, quien ha confesado que es difícil pelear en una categoría con rivales de un "poderío económico" muy elevado. "Nuestra posición en la clasificación es digna, teniendo en cuanto el dinero que mueven el resto. El Espanyol dobla, con lo que se ha gastado en este mercado invernal, el límite salarial del Mallorca. Creo que son 40 millones lo que lleva gastados este enero y también se gastó 10 en verano. Llevan 50 millones de euros en fichajes y eso es lo que nos tiene que abrir los ojos. Con esta gente es con la que estamos compitiendo, a veces perdemos el prisma de la realidad. Compitiendo con equipos de ese poderío económico, creo que estamos haciendo una temporada digna, pero que podría ser mejor", ha recalcado.

Moreno no descarta movimientos en los últimos días, tras la salida de Aridai Cabrera y Álex Alegría y la llegada, en forma de cesión, de Alejandro Pozo, pero es consciente de las dificultades que reporta fichar en este mercado. "El club sabe dónde creo que hay alguna posición que tiene más riesgo, pero hay que ser conscientes de que en enero es más difícil. Ahora lo que puedes traer, habitualmente es un jugador que no está jugando y que te crea dudas su rendimiento porque no sabes si te va a mejorar o no. Es un mercado que no es fácil", ha resumido.

Tras el batacazo en Copa, en el que el equipo cayó eliminado ante el Zaragoza, el preparador rojillo ha reconocido que "toca centrarse en la Liga e intentar ganar en una plaza complicada como Anoeta", rival al que ha elogiado en su discurso: "Para mí la Real Sociedad es uno de los mejores equipos de la categoría. Personalmente me parece que a nivel de calidad técnica está muy próximo a equipos como el Madrid o el Barça, a nivel físico creo incluso que está por encima y a nivel táctico también me parece de los mejores".

Moreno recupera efectivos para el enfrentamiento de este domingo y solo Salibur está completamente descartado para el encuentro. "Vamos recuperando gente, pero sigue habiendo algún jugador con alguna molestia. Descartado 100% solo tenemos a Salibur porque sigue sin entrenar con el grupo. Hoy precisamente pensábamos que iba a hacerlo, pero no se ha visto él. Baba Rahman sigue con sus molestias en la rodilla, no se sintió cómodo en el partido de Copa y esa circunstancia no le dejó rendir a su máximo nivel", ha explicado.

Moreno no ha querido dar pistas sobre el once que utilizará en Anoeta, pero si ha halagado el gran trabajo que realizaron Budimir y el Cucho Hernández ante el Valencia: "Los dos juntos es una dupla importante que nos da cosas. Por supuesto cabe la posibilidad de que le demos continuidad y que la usemos cuando creamos conveniente".