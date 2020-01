Moreno: "Pocas cosas positivas a extraer, estamos eliminados"

Vicente Moreno no escondió ayer su decepción al caer eliminados con merecimiento ante el Zaragoza, conjunto de Segunda División. El técnico del Mallorca reconoció que no pudo obtener nada positivo del encuentro ante el conjunto aragonés . "Hay pocas cosas positivas que extraer, estamos eliminados de Copa", sentenció.

A pesar del resultado (3-1), Moreno destacó que el equipo tuvo ocasiones de gol que no supo aprovechar: "El Zaragoza ha sido mejor en el cómputo global del encuentro. Aún así, la realidad es que en la primera parte hemos estado bastante bien y no hemos dejado que generaran peligro, aunque en ataque sí que hemos tenido menos ocasiones de las que tenemos normalmente". "En la segunda parte ellos han estado mejor, han sido efectivos y nosotros hemos tenido algunas ocasiones además del gol que no hemos sabido concretar", añadió.

"Ha sido un partido típico de Segunda División donde la definición en las áreas determina el resultado. El Zaragoza ha tenido 4 ocasiones y ha marcado 3", resumió el técnico valenciano.

A pesar de que el encuentro se ha disputado apenas dos días y medio después de enfrentarse al Valencia en Liga, Moreno no quiso justificar la derrota por esta circunstancia: "No había ninguna excusa para el partido, a pesar de las 48 horas respecto al anterior encuentro. Hemos cambiado el once entero que jugó contra el Valencia. Han jugado futbolistas que contaban con pocos minutos y que han venido este año para reforzarnos en Primera".