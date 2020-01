Bochornosa despedida del Mallorca en la Copa

El Mallorca ha quedado eliminado de la Copa del Rey al perder por tres goles a uno en la Romareda ante un Real Zaragoza que le ha puesto más ganas que su rival. La aventura copera de los rojillos ha llegado a su fin de la manera más triste, con un equipo plagado de suplentes que han desaprovechado una buena ocasión para intentar meterse alguna vez en el once titular.

Era una inmejorable oportunidad para los suplentes de demostrarle a su entrenador de que puede confiar en ellos. El rival era un histórico como el Zaragoza, que aspira a retornar a Primera División, y el escenario, La Romareda, un estadio ideal para jugar a fútbol pese a que esta tarde las gradas presentaban un aspecto desolador.

Por si le quedaba alguna duda, Moreno debe tener claro tras el esperpento de esta tarde de que puede contar con poco más de once jugadores. A falta de la llegada de algún refuerzo más, a ellos debe entregarse para conseguir el objetivo de la permanencia. Un par o a lo sumo tres de los futbolistas que estuvieron ayer en Zaragoza le sirven al técnico mallorquinista. El resto no tiene calidad, como perfectamente han acreditado.

Ha sido una oportunidad perdida para Pozo, que en su primer partido como titular después de disputar la última media hora ante el Valencia, ha cuajado una actuación decepcionante. En la primera parte ha tocado, mal contadas, tres pelotas; tampoco han destacado Pedraza, prácticamente inédito esta temporada, superado por un espectacular Baba; ni Trajkovski, en otra actuación frustrante y que ha acabado, seguramente de forma definitiva, con la paciencia de Vicente Moreno, que le ha sustituido por Chavarria a falta de media hora. El macedonio se ha movido como alma en pena sobre el terreno de juego, y cuando se ha hecho dueño del balón siempre ha optado por la peor opción. Solo Kubo, por su movilidad, y Abdón, porque ha sido el único que ha intentado poner a prueba a Ratón, guardameta del Zaragoza, se salvan de la quema de un partido para olvidar.

Tras una primera parte insulsa, todo se ha decidido en los primeros minutos de la segunda, concretamente en los ocho primeros, cuando el Mallorca ha encajado dos goles que le han costado la eliminación. El primero ha llegado a los tres minutos de este segundo periodo cuando Álex Blanco ha batido a Fabricio de un zurdazo. Todo hay que decir que no ha encontrado oposición alguna por parte de la defensa del Mallorca, sobre todo de un Baba Rahman desesperantemente lento, a quien Blanco ha doblado la cintura. Sin tiempo para recuperarse ha llegado el segundo de los maños, cinco minutos después, en una contra culminada por Puado. El partido y la eliminatoria estaba vista para sentencia porque pensar que los jugadores rojillos que estaban ayer sobre el terreno de juego pudieran darle la vuelta al marcador era de ilusos. No había nada a donde agarrarse. Y como que no hay dos sin tres, Linares ha marcado el tercero a quince minutos del final, en otra delirante actuación de la defensa rojilla. Febas, a cinco minutos del final, ha maquillado el resultado con un golazo en un remate en parábola que ha superado a Ratón. Triste consuelo a una nefasta actuación colectiva.

La Copa ya es historia para el Mallorca, que debe centrarse ahora en la Liga. Que el partido se disputara solo 50 horas después de la victoria sobre el Valencia no sirve de excusa, pese a que la decisión de la Federación de Rubiales haya sido un atropello en toda regla. No hubiera cambiado mucho de haberse jugado el partido el miércoles ya que Moreno también hubiera utilizado a los menos habituales. En definitiva, un partido para olvidar. Toca pensar en la Liga y en la Real Sociedad.