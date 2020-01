Celades: "Será muy difícil"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, admitió que ante la baja de Rodrigo Moreno podrían coincidir ante el Mallorca en la línea de ataque Gameiro y Maxi Gómez pero aseguró que esa opción la contemplan en cualquier momento. "No han jugado mucho juntos pero no ha sido porque no creemos que lo pueden hacer sino porque estaba Rodrigo, que es muy importante para nosotros. Son dos jugadores de gran nivel y es una opción no para ahora sino para cualquier momento", señaló en declaraciones a los medios.

Respecto al Mallorca dijo que "es un equipo que podría tener más puntos de los que tiene y ha estado muy penalizado fuera de casa". "Ha ganado a equipos muy importantes como al Real Madrid o al Villarreal. Sabemos que tendremos un rival muy difícil, muy trabajado, con muy buen entrenador y que lo que hace, lo hace muy bien", destacó.

El entrenador dijo que tiene claro qué portero jugará "pero la opinión nuestra es que tenemos tres porteros en los que confiamos plenamente". El entrenador dijo que los últimos encuentros no han cambiado nada y que tanto en Jaume como en Cillessen tienen "plena confianza". "Nuestra opinión es muy buena sobre ellos. Disponer de dos porteros así es una muy buena noticia para todos", apuntó.

El entrenador se mostró muy satisfecho de la recuperación de Ferran Torres, con el que pensaba que no podía contar en semanas. "Ha entrado en la lista, está bien y luego decidiremos, está para jugar y para ayudarnos y es una muy buena noticia para el equipo", explicó. "Siempre que recuperamos jugadores es muy buena noticia. Kang In vuelve también después de mucho tiempo y es otra gran noticia. Ojalá podamos seguir recuperando jugadores porque tendremos más recursos", señaló. Respecto al surcoreano dijo que igual estar unas semanas fuera le puede haber venido bien.