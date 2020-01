Cucho: "Con el horario de Copa hay muchas cosas que no te explicas"

Cucho Hernández no ocultó ayer su fastidio tras conocerse el horario impuesto por la Federación Española para el partido de Copa del Rey ante el Zaragoza el próximo martes a las 19 horas. "Hay muchas cosas que no te explicas", indicó el futbolista colombiano, quien advirtió que el Mallorca "casi no tendrá tiempo para descansar entre el encuentro ante el Valencia (programado para el próximo domingo) y el partido ante los maños". "Lo comentaba con algunos compañeros. Es extraño, pero es lo que nos toca, aunque nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Debemos hacer un buen partido y lograr una importante victoria", resumió el delantero sobre el hecho de jugar dos partidos en solo tres días.

Cucho ya se siente como uno más en el plantel bermellón, "una familia muy cercana" que le acogió desde su llegada. El rojillo dice sentirse físicamente "cerca del 100%" de sus posibilidades y que el gol es lo único que le falta para completar su regreso. "Hace poco, ante el Granada, disputé mi primer partido como titular. En lo personal y físicamente me sentí muy bien. Estuve muy cerca de ayudar al equipo con algún gol, pero soy consciente de que no me puedo apresurar. Cada vez que me toque jugar de titular o jugando algunos minutos, intentaré hacerlo lo mejor posible", señaló.

Cuestionado sobre la importancia de no dejar escapar más puntos, Cucho fue claro. "De ahora en adelante ya no vale con estar cerca o hacer buenos partidos y no llevarnos un buen resultado. Ahora importan más los puntos que otra cosa. Tenemos que seguir con la idea de que en casa somos fuertes, está claro que últimamente los resultados en Son Moix y fuera no se están llegando, pero creo que hay que volver a tomar ese camino. Hay que estar tranquilos, no somos los únicos que estamos abajo", zanjó.