El exmallorquinista Aridai se presenta con Las Palmas

El atacante Aridai Cabrera ha manifestado este miércoles en su presentación oficial con la Unión Deportiva Las Palmas que llega al equipo para aportar "desborde, asistencias y muchos goles", además de "trabajo defensivo". El grancanario, de 31 años, firma hasta 2022 con opción a una temporada más después de rescindir su contrato en el RCD Mallorca el pasado lunes, club con el que consiguió dos ascensos consecutivos, desde Segunda B a Primera División.



El futbolista hereda el dorsal 8 de Maikel Mesa, cedido al Albacete, y entiende que era el momento de dejar el conjunto bermellón, donde "no estaba siendo lo importante que querría", tras sufrir una lesión en pretemporada, de la que recayó más tarde, lo que le "condicionó" para entrar en el Mallorca, un equipo donde siempre se sintió "muy querido".



Aridai no tiene preferencias en la posición de ataque a ocupar y asegura estar totalmente recuperado después de entrenarse "más de un mes al cien por cien" para ponerse de inmediato a las órdenes del entrenador madrileño Pepe Mel, como ha hecho justo después de terminar la presentación de esta mañana.



"Siempre he querido venir aquí, a mi casa, al equipo de mi tierra. Años atrás no pude hacerlo, pero ahora tengo la oportunidad. Las Palmas tiene un objetivo claro y plantilla de sobra para lograrlo", ha explicado en referencia a la meta del ascenso.



Aridai pudo ver anoche el partido de los amarillos en el estadio de Gran Canaria, con derrota frente al Real Zaragoza (0-1), un rival directo en la zona alta de LaLiga SmartBank. "Al equipo lo vi bien, compitió, tuvo momentos buenos, faltó marcar, pero mientras siga creando ocasiones, el gol llegará", ha sido su resumen del choque ante el cuadro maño.



El jugador isleño comenzó su carrera profesional en el desaparecido Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, donde coincidió con el ahora defensa amarillo Deivid -"me convenció para venir diciéndome que esto es una familia"-, para incorporarse en la temporada 2010-2011 al Mallorca B.



Tras dos campañas en el filial del equipo bermellón, inició su andadura por equipos como Girona, Betis, Hospitalet, Sabadell, Valencia Mestalla o Cultural Leonesa, antes de recalar otra vez en el Mallorca, con el que ha disfrutado dos años salpicados de éxitos.



Por su parte, Rocco Maiorino, director deportivo de la UD Las Palmas, ha presentado a Aridai como un jugador que puede ocupar todo el frente de ataque, un fichaje "necesario" por las bajas de jugadores como Drolé, Cristian Cedrés o Juanjo Narváez. Con esta incorporación y la anterior del argentino Fede Varela -cedido por el Leganés-, el dirigente italiano da el capítulo de fichajes por "cerrado al 99 por cien", si bien reconoce que van a intentar "hasta el último día" una nueva cesión de Jonathan Viera, aunque sea "muy difícil".