Sedlar: "El sistema de tres centrales es una apuesta ofensiva"

Aleksandar Sedlar, titular en los dos últimos encuentros de Liga, gracias al nuevo sistema de tres centrales empleados por Vicente Moreno, está a favor de este cambio táctico porque cree que se adapta a su estilo de juego. "No es la primera vez que he jugado con este sistema. Me gusta jugar con tres en defensa porque hay más espacio en el medio campo", afirma Sedlar en declaraciones ofrecidas por el Mallorca.

El central enumera las virtudes de este sistema: "Siempre tienes dos o tres opciones para pasar el balón, y si me preguntas, con tres centrales es una apuesta más ofensiva. En mi posición, en el centro de la defensa, a veces tienes espacio, pero también el rival te viene a presionar así que tú necesitas pasar la pelota al jugador que tienes a los lados. A veces puedes progresar con el balón y crear espacios para otros jugadores".

Sedlar ha sido titular en los dos primeros partidos de 2020, de Liga en Granada y de Copa en Zamora, jugando una defensa de tres con Raíllo y Valjent. El serbio reconoce estar mejorando al lado de los dos: "Martin Valjent es un jugador genial. Para mi, siempre tiene un nivel muy alto. Él va a tener una gran carrera. Es un jugador y una personal genial. Antonio Raíllo también. Son dos defensas de un nivel alto, estoy feliz jugar con ellos".

"Es muy importante hablar mucho en defensa. Por ejemplo, en mi posición como central, necesitamos hablar mucho. Vamos ver en los siguientes partidos si el entrenador decide jugar con tres o con una defensa de cuatro. Nos sentimos bien y fuertes", recalca el defensor.

Aleksandar Sedlar confía en el trabajo del grupo para lograr la salvación: "Tengo fe en este equipo y en su idea: cómo trabajamos, cómo entrenamos y cómo jugamos. Seguro que será difícil, cada partido es difícil y cada equipo es bueno. Necesitamos trabajar duro y continuar en la misma línea".