Mallorca: objetivo veinticinco puntos

Es fácil hacer las cuentas, otra cosa es que salgan. El Mallorca necesita sumar veinticinco puntos en esta segunda vuelta que está a punto de empezar para evitar el descenso. No es una cifra exacta, pero todo apunta que la permanencia esta temporada en Primera División pasa por alcanzar los cuarenta puntos. El problema es que suena complicado, sobre todo porque en estos primeros diecinueve encuentros apenas ha podido alcanzar los quince, una circunstancia que le ha llevado a ocupar una de las tres últimas posiciones. Eso sí, el Celta, que es el que marca la salvación, posee los mismos guarismos y solo está por delante por el golaverage general.

El calendario como local se antoja algo menos exigente que el de visitante, donde está obligado a elevar su rendimiento si quiere mantener sus opciones de salvación. No se puede permitir el lujo de solo arrancar un punto en nueve encuentros, como en la primera vuelta. Jugará diez partidos en escenarios tan complicados como el Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano, Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín, Anoeta o San Mamés.

Todo un reto para los de Moreno, que necesitan rascar algo de estos enfrentamientos ante el Real Madrid, Atlético, Sevilla, Betis, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Además, también visitará el estadio de dos rivales directos para evitar el descenso como el RCDE Stadium, para medirse al Espanyol , o Ipurua, para jugar ante el Eibar. De hecho, la última jornada de Liga el Mallorca visitará El Sadar para enfrentarse a un Osasuna que, si sigue con esta trayectoria, tendrá los deberes hechos con la permanencia en el bolsillo.

En Son Moix, donde los baleares han sumado catorce de los quince puntos que acumulan en la tabla, jugarán nueve choques -diez como visitante-. Y ahí sí que no se puede fallar de ninguna manera. Sin embargo, también se medirá a adversarios de postín. Sin ir más lejos este domingo ante el Valencia debe ganar como sea. El Barcelona, con Messi a la cabeza, también viajará a la isla, al igual que adversarios tan incómodos como el Getafe o el Levante. Pero no hay excusas, sobre todo frente a equipos con los que se disputa su futuro en la elite. Y eso es un detalle muy importante que no se puede dejar escapar. El Mallorca debe hacer morder el polvo al Valladolid, Alavés, Leganés y Celta, que llegarán con el cuchillo entre los dientes. Hay que alcanzar los cuarenta puntos, como mínimo. Queda mucho trabajo por hacer.



Ferran Torres



El extremo del Valencia Ferran Torres no pierde la esperanza de jugar incluso el domingo contra el Real Mallorca en Son Moix a pesar de su lesión. Así lo expresó en un mensaje a través de sus redes sociales: "Preparado para empezar la semana y estar cuanto antes y ojalá sea esta semana contra el Mallorca. ¡Siempre con alegría!". El de Foios padece una lesión ósea. El club de Mestalla explicó que el futbolista valenciano "sufrió en el entrenamiento del viernes 10 de enero un traumatismo directo en el pie izquierdo. Tras exploración y pruebas complementarias presenta una lesión ósea", apuntó el sábado en un comunicado.