Moreno: "En el cómputo total, merecíamos pasar"

Vicente Moreno ha tildado de "positiva" la clasificación de su equipo para los dieciseisavos de final de la Copa. Sin grandes alardes, ha felicitado a sus jugadores tras la eliminatoria ante el Zamora y ha resaltado el "buen trabajo" de su rival sobre el terreno de juego.

"En el cómputo total hemos merecido pasar la eliminatoria", ha señalado, no sin antes felicitar a los locales por el gran esfuerzo que han realizado. "Me voy satisfecho porque hemos pasado. El Zamora no nos ha sorprendido, lo teníamos bien estudiado. Éramos conscientes de que se trata de un equipo con buenos jugadores para la categoría en la que están. Su entrenador también es bueno y además ofrecen mucha variantes sobre el terreno de juego", ha subrayado.

"La valoración final es positiva porque hemos pasado ronda. Veníamos con la idea de jugar una eliminatoria más de Copa y así ha sido, habrá más opciones de jugar partidos. Hemos hecho un partido serio y creo que el cómputo total es que merecíamos pasarla", ha indicado el técnico bermellón en rueda de prensa.

Cuestionado sobre el sistema que ha utilizado ante el Zamora, con tres centrales y dos carrileros, Moreno no ha querido dar pistas sobre futuras alienaciones. "Son posibilidades que tenemos, Creímos que era una forma de hacerle daño al rival. Lo que buscábamos con esa variante lo hemos encontrado. Ha sido un partido difícil para nosotros, porque han empujado, pero contamos con un nuevo sistema en el saco del que podemos tirar en cualquier partido", ha valorado.

Sobre los pocos cambios que ha realizado en el once, con respecto a los partidos de Liga, el valenciano ha sido tajante: "He hecho la mejor convocatoria y el mejor once teniendo en cuenta todas las circunstancias. Barajas todas las posibilidades. Es diferente que se juegue entre semana a que no se haga o que algún futbolista venga de descansar en el último partido".